VICTORIA MUÑOZ GARCÍA, una de las 13 ROSAS, militante de las Juventudes Socialistas Unificadas, ASESINADA por delincuentes franquistas en Madrid el 5 de Agosto de 1939

Victoria Muñoz García nació en Madrid en 1921. Se afilió a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) en 1936, a la edad de 15 años. Al acabar la guerra su amigo Julián Muñoz Tárrega, le convenció para que entrara a formar parte de la reorganización de las JSU, entrando en un grupo que dirigía Sergio Ortiz en el sector de Chamartín de la Rosa. También formaban parte de este grupo Ana López Gallego , Elena Gil Olaya, Luisa Rodríguez de la Fuente y Martina Barroso García. Victoria era hermana de Gregorio Muñoz “Goyo”, responsable militar del sector.

Desarticulado este sector por las delaciones, su hermano Gregorio Muñoz fue juzgado junto a otros siete detenidos en un procedimiento sumarísimo de urgencia, tras lo cual los fascistas procedieron a fusilarle en la madrugada del 17 de mayo de 1939, unas horas después de celebrarse el consejo de guerra. Su hermano Juan Muñoz murió en comisaría como consecuencia de las torturas sufridas.

Victoria ingresó en prisión el 6 de junio de 1939. Fue llevada al departamento de menores creado a iniciativa de María Sánchez Arbós, presa de la cárcel, junto a Ana López Gallego y Martina Barroso. En el expediente número 30426 se le acusó de un intento de complot contra el “general” Francisco Franco el día del desfile en el primer Año de la Victoria.

También fue acusada de estar implicada en el asesinato del teniente de la Guardia Civil Isaac Gabaldón, su hija y el conductor José Luis Díez Madrigal el 29 de julio en Talavera de la Reina. La acusación era una farsa, un excusa para proceder a su asesinato. La acción fue atribuida a 3 miembros de las JSU, sin embargo no pudo ser Victoria, ni tampoco el resto de los acusados, todos ellos estaban encarcelados en el momento del atentado.

Victoria fue condenada a muerte porque formaba parte de los grupos clandestinos de las JSU. La sentencia de la causa judicial, con fecha 3 de agosto, fue aprobada ese mismo día por la auditoría de guerra, pero en el texto se hacía constar que la ejecución de las penas de muerte permanecería en suspenso hasta que se recibiera el enterado del general Franco, Jefe del Estado.

No hubo espera, la sentencia se ejecutó el día 5 de agosto de 1939 en las tapias exteriores del cementerio de la Almudena tras acabar la guerra civil, junto a 46 hombres. Todos fueron acusados de pertenecer a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) o al Partido Comunista de España (PCE). Los asesinatos se perpetraron sin esperar a recibir el enterado de Franco, que no fue firmado hasta el día 13. Las instancias de indulto no fueron cursadas por la directora Carmen Castro.

Referencias: La Historia en la Memoria. Wikipedia. Tina Paterson (imagen)

