En el Valle de Lecrín (Granada), los franquistas ASESINARON a 700 REPUBLICANOS, que arrojaron a 35 Fosas Comunes

El Valle de Lecrín cayó en manos de los sublevados el 20 de julio de 1936. No hubo resistencia al golpe en ningún municipio, sin embargo los fascistas cometieron numerosos asesinatos sobre todo durante la represión caliente: Mediante bandos de guerra los golpistas asesinaban Republicanos sin procedimiento judicial alguno y sin dejar rastro documental, fue el periodo en el que a más vecinos del Valle de Lecrín se les arrebató la vida. Hacia febrero de 1937 la represión se “judicializó”, se asesinaba tras farsas judiciales, y solían ser inscritas en los registros civiles. Todas las víctimas eran arrojados a fosas comunes. Durante la posguerra, la represión no cesó y la guardia civil asesinó extrajudicialmente en el Valle a 28 Republicanos.

Según el Mapa de fosas de la Junta de Andalucía, hay unas 630 víctimas en fosas comunes en el Valle de Lecrín. De estas abundantes fosas da cuenta el investigador Alfredo Ortega López en el documento “Las Fosas del Franquismo en el Valle De Lecrín (Granada) desde una Perspectiva Arqueológica”. Ortega calcula unas 35 fosas comunes e individuales, con 700 víctimas mortales:

– Nigüelas. Hay 4 fosas, comunes e individuales, con un mínimo de 18 víctimas. Una fosa de la guerra Civil con al menos 9 cuerpos, deben ser más. De la posguerra hay una fosa común de 1947, con 6 víctimas. Hay otras 9 víctimas no inscritas.

– Talará (Lecrín). Hay 3 fosas en el interior del cementerio, 2 individuales y una común con 4 víctimas. En el exterior del cementerio hay una fosa con 14 vecinos de Pinos del Valle. Hay 2 fosas comunes en la carretera de Talará a Béznar; una con 9 cuerpos y otra, en un bancal colindante, con 5 víctimas.

– Chite (Lecrín). Hay una fosa con 25 víctimas de Torvizcón y pueblos colindantes, el alcalde, su hermana y algunos más. Contaba un testigo: “El 4 de agosto de 1936 escuché un tiroteo que me despertó. Un capataz le dijo a mi padre que habían fusilado a 25 personas de la Alpujarra en el último bancal de la ‘Cañada de la Lámpara’. Todo el mundo en Chite lo lamentó mucho, eran Republicanos, por eso los mataron. La fosa quedó debajo de un olivo, las mujeres no querían recoger la aceituna que caía encima de aquella fosa, porque decían que no iba a tener buen sabor, que salían los muertos de allí”. La fosa ahora es irrecuperable porque está sepultada bajo metros de tierra y alquitrán por la autovía Granada-Motril. Podría haber otra fosa con un número indeterminado de víctimas en el interior del cementerio.

– Pinos del Valle (El Pinar). Las 5 fosas que había en el cementerio de esta localidad fueron exhumadas en 2012 por un equipo dirigido por el arqueólogo Francisco Carrión Méndez de la Universidad de Granada. Una fosa tenía 7 cuerpos; dos con 1 cuerpo cada una; una con 2 cuerpos y otra con 3 cuerpos.

– Padul. Hay 2 fosas más de las que se incluyen en el mapa de fosas: Una de ellas en el Polígono de la Paloma exhumada en los años 80 por los propios familiares, había más de 2 víctimas. Dentro del cementerio hay otra fosa común de 1947 con 3 víctimas ocasionadas por la guardia civil.

– Cozvíjar (Villamena): Hay una fosa común con los cuerpos de 2 mujeres, madre e hija, de Restábal, en una finca a la entrada de la localidad. Habría otra fosa común en la Cañada Cijantos, a las afueras del pueblo, con numerosas víctimas.

– Restábal (El Valle). Una fosa con 11 cuerpos en el antiguo cementerio que ya no existe, pero la fosa sigue allí.

– Melegís (El Valle). Los sublevados asesinaron a 30 soldados que huían de Málaga a su paso por el Valle de Lecrín. Los cuerpos fueron enterrados en varias fosas.

– Saleres (El Valle). Una fosa irrecuperable, excavada en el cementerio ya clausurado, ahora hay una nueva calle. Contiene 2 personas que cayeron bajo las balas de la guardia civil en 1947.

– Albuñuelas. Debe haber una fosa con al menos 3 personas asesinadas allí al inicio de la guerra.

– Béznar (Lecrín). En el interior del cementerio hay una fosa de 1936 con 5 hombres de Lanjarón, 3 de ellos identificados.

– Puente de Tablate en dirección a Lanjarón. A la orilla de la carretera existe una gran fosa con muchas más de 300 víctimas. Era lugar de ejecuciones de la población prisionera en la Alpujarra durante 1936; posteriormente los franquistas fusilaron 142 huidos procedentes de la desbandá de Málaga, en 1937. Fueron a parar a otra fosa abierta que cubrieron con cal viva. Según un testigo, “aquí fusilaron cuando la desbandá de Málaga, uno no quería subir y ahí mismo lo mataron de 2 tiros en la cabeza y le dejaron los sesos por ahí tirados, con 18 o 19 años que tendría”.

– Mondújar (Lecrín). Una fosa de 1936 con 10 víctimas en el interior del cementerio. Un testigo vecino de Lanjarón, que tenía 19 años cuando estalló la guerra lo cuenta: “un día antes de irme se llevaron a 10, los fusilaron y echaron en las eras de Mondújar, con el calor del día estaban hinchados y no los pude reconocer y eso que trabajaban conmigo, y como yo estaba metido en las Juventudes Libertarias y habían cogido algunos de los muchachos que yo me juntaba, y los habían fusilado, me fui de allí”.

“El muro de la impunidad, reconstruido de forma vergonzosa durante la llamada Transición, sigue en pie. Los y las arqueólogas sabemos, no obstante, que con el tiempo todos los muros terminan desmoronándose.” Ermengol Gassiot, No son solo huesos, 2012.

En MEMORIA de las mujeres y hombres del Ejército de la REPÚBLICA Española