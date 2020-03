ELEUTERIO DÍAZ-TENDERO MERCHÁN, Coronel del Ejército de la REPÚBLICA Española, combatiente contra la 5ª columna fascista, MURIÓ en el campo nazi de Dachau en 1945

Eleuterio Díaz-Tendero Merchán nació en Consuegra (Toledo) en 1882. Accedió al Ejército en 1900, como soldado voluntario. Pasó por numerosos destinos en toda la península, en especial en el destacamento militar de La Línea y Los Barrios (Cádiz). Estudió latín, lo que le permitió poder impartir la docencia en algunos ocasiones. Era miembro de la Masonería, en la que ostentó importantes puestos.​ Intervino en la Guerra de Melilla tras los sucesos de 1909, donde continuó participando en numerosas operaciones en la Guerra del Rif.

Tras la proclamación de la II República se trasladó a Madrid, donde recibió la gran cruz de la Orden de San Hermenegildo por sus anteriores actuaciones en Marruecos.​ Un año más tarde combatió a los golpistas de la “Sanjurjada” del 10 de agosto en Sevilla. Defendió a compañeros y amigos que habían tomado parte en la Revolución de 1934, como el capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés. En esta etapa participó en la fundación de la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA) junto a Virgilio Leret Ruiz, una asociación surgida en el seno del Ejército para defender a la República, hacer frente al creciente empuje del fascismo, especialmente entre los miembros de las fuerzas armadas, y para luchar contra la actividad de la derechista Unión Militar Española (UME), la cual ya había empezado a actuar violentamente contra destacados militares Republicanos.

Después de la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, fue destinado al Grupo de Infantería del Ministerio de la Guerra en Madrid. En las semanas previas al verano de 1936, la actividad de la UMRA fue incesante, con la llegada de informes de la conspiración militar entre amplios sectores del Ejército. El 16 de julio visitó junto a otros militares al presidente Casares Quiroga para hacerle llegar la preocupante información que la UMRA manejaba en torno a la conspiración y en la que prevenía a Quiroga sobre ciertos militares, com franco, goded, mola o yagüe. No obstante, esta tentativa no sirvió de nada ante las evasivas de Quiroga, que no parecía ser consciente de la situación. El tiempo le dió la razón a Díaz-Tendero.​

Después de la sublevación militar de 1936, Díaz-Tendero tuvo un importante papel en el equipamiento, formación y avituallamiento de las Milicias Populares que se crearon en la capital durante los primeros días y que inmediatamente partían a la sierra madrileña a luchar.​ Pero su papel más destacado iba a ser a la hora de clasificar a los militares republicanos del nuevo Ejército Popular entre los fieles al régimen Republicano, los indiferentes y los netamente derechistas o fascistas. Gracias al archivo de la UMRA tenía una gran cantidad de información sobre militares del Ejército de preguerra.

​

Continuó confeccionando nuevas fichas personales sobre militares del nuevo Ejército Popular durante el resto de la contienda,en el Gabinete de Información y control del Ministerio de la Guerra, vigilando las fidelidades de antiguos y nuevos militares incorporados a la guerra. Su labor se intensificó especialmente cuando la República empezó a perder la guerra después de la caída del Frente Norte, en busca de traiciones e infiltraciones de la 5ª columna franquista. Debido a sus cualidades, fue uno de los fundadores del Servicio de Información Militar (SIM), la nueva agencia de inteligencia y seguridad creada por el gobierno Republicano a mediados de 1937.

En los últimos momentos de la guerra, con la caída de Cataluña, salió hacia el exilio en Francia, contando por entonces con el grado de coronel. En el país galo, se aseguró de destruir el fichero de la UMRA estando en Toulouse y reorganizó algunos mandos militares antes de la caída de la República.​ Fue detenido por la Gendarmería y encarcelado en el Castillo de Colliure, donde un año después fue apresado por la Gestapo, después de que los Ejércitos alemanes ocupasen Francia.​ Fue enviado al Campo de concentración de Dachau, donde sufrió numerosas penalidades en los 5 años que siguieron a su ingreso, lo que no le impidió ingresar en el Partido comunista clandestino e incitar a la resistencia entre sus compañeros.​ No obstante, el 13 de febrero de 1945 murió y acabó en uno de los hornos crematorios de Dachau,​ apenas unas semanas antes la liberación del Campo de Concentración por los Aliados.​

Documentos: Wikipedia. Historia y Vida. Derechas e izquierdas en el Ejército (María Teresa Suero Roca)

Viva la República Española. Por el reconocimiento de los Soldados Republicanos Españoles, que sufrieron ejecuciones y exterminio tras su heroico combate contra el franquismo. En Europa se les honra por su lucha contra el nazismo, pero en España siguen olvidados, FIRMA Y COMPARTE AQUÍ