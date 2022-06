Legutiano (Álava), 1975. ANGEL ESPARZA BASTERRA, el primer ASESINADO por la guardia civil franquista tras la muerte del dictador

Nadie le recordará. Se llamaba Ángel Esparza Basterra. Esparza viajaba de Madrid a Bilbao en autostop y el conductor del coche le dejó en un cruce de la carretera que conduce al municipio de Legutio, en Álava. Según la versión oficial de la guardia civil, Ángel se encontraba en Legutiano de forma sospechosa, junto a unos amigos en las inmediaciones de unos coches. Los agentes pensaron que era un delincuente porque «parecía intentar robar un automóvil».

El frío no pareció entumecer los dedos de los guardias civiles de Legutio, que dispararon después de que Esparza no se detuviera al grito de «¡Alto!». Claro, como hizo caso omiso del alto recibido «tuvieron» que abrir fuego contra él. Le alcanzaron en el costado derecho. Ángel Esparza fue abatido a muerte por disparos de la guardia civil el 25 de noviembre de 1975, cinco días después de la muerte de Franco. Tenía 28 años. Lo tacharon de quinqui y santas pascuas. Bueno, sí que la prensa rizó un poco el rizó, destacando que no ya el muerto, que iba en el asiento del copiloto, sino el conductor, Diego Gabarri Moreno, era gitano. Para algunos la vida siempre ha sido delito.

Ángel Esparza Basterra es el primero de los aproximadamente 300 asesinados a manos de las fuerzas fascistas «de orden», a las órdenes de Juan Carlos I de Borbón. La guardia civil no notificó a la familia la muerte de Esparza hasta el día siguiente. Les dijeron que el joven «había sufrido un accidente» y que se encontraba en estado grave en el Hospital Santiago Apóstol de Vitoria (Álava). Se desplazaron un tío y un primo de la víctima.

Al llegar, fueron informados de que Esparza estaba muerto y que la causa del deceso no era un accidente, sino que era el resultado de los disparos de los agentes de la guardia civil, que tiraron sobre él porque le confundieron con uno de los autores del atentado que había perpetrado ETA el día anterior contra el alcalde de la localidad de Oiartzun (Guipúzcoa). Posteriormente, la viuda del alcalde descartó que Esparza hubiera participado en el asesinato del marido.

