EDMUNDO SECO SÁNCHEZ, Comandante del Ejército de la II REPÚBLICA Española, ASESINADO por rebeldes franquistas en Ceuta en 1937

Edmundo Seco Sánchez nació en Zaragoza en 1889, fue un intelectual y militar, perteneciente a un distinguido linaje militar, por ambas ramas, Edmundo Seco ingresó en la Academia de Infantería de Toledo en 1905. Participó activamente en la toma de Zelúan, Melilla, y en otros combates en Nador, lo que le valió diversas condecoraciones. En la península, en 1912, fue profesor de álgebra superior y dibujo en la Academia de Infantería de Toledo. En 1920 fuera nombrado profesor de pedagogía general en la Escuela Central de Gimnasia.

En 1916 se casó con Luz Serrano con quien tuvo 4 hijos. Tras enviudar volvió a contraer segundas nupcias con Lucila Bellido, de quien no tuvo descendencia. A comienzos de 1926 volvió a Marruecos como interventor militar. Pacificado el territorio, el ya comandante Seco desarrolló una intensa labor como interventor local de Villa Sanjurjo, desde mayo de 1928 a marzo de 1934. Seco transformó totalmente el desvencijado poblado en una población cómoda con todo tipo de servicios. Su formación humanista le llevó a la creación del llamado Patronato de Enseñanza donde se educaban niños de europeos, musulmanes y judíos en perfecta armonía. El propio interventor se ocupaba de algunas clases.

En marzo de 1934 fue nombrado ayudante de campo del general Manuel Romerales Quintero, jefe de la Circunscripción Oriental de Marruecos. En 1936 sirvió en el Grupo de Regulares de Melilla y en el Grupo de Ametralladoras, donde le sorprendió el levantamiento del 18 de julio de 1936. Desde las 11 de la noche del día anterior se comenzó a detener a todo clase de Republicanos. En las paredes de las calles casi desiertas se podían ver los bandos firmados por el franco.

En Ceuta, Melilla, y lo que fue el Protectorado Español en Marruecos, desde el 17 de julio de 1936 más que guerra hubo represión, apenas hubo combates ni operaciones militares. Los listados con los nombres de políticos y sindicalistas estaban realizados desde bastantes días anteriores a la sublevación, en pocas horas, se comienzan a encarcelar a los principales personajes de la vida Republicana.

El militar de más alta graduación enviado desde Melilla fue el comandante Edmundo Seco Sánchez, (padre del historiador Carlos Seco) quien se negó desde un primer momento al movimiento sedicioso. Fue acusado de pertenecer a la masonería y autor de los delitos de rebelión y sedición. Condenado a muerte en Consejo de Guerra, fue fusilado en Ceuta el 15 de junio de 1937. El comandante Seco es un claro ejemplo de militar intelectual, preocupado por el estudio y la formación, por delante del valor irresponsable. Perteneció al grupo de los “africanistas” humanistas, aquéllos que sentían Marruecos con idea de servicio y respeto a las tradiciones y cultura autóctonas, de las que dejó un excelente testimonio a través de sus acuarelas.

En esta zona, no existieron enterramientos de fusilados en descampados. La fosa común que se utilizó era la localizada dentro de los cementerios de cada ciudad. Por ciudades Ceuta ocupa el número mayor con 268 víctimas comenzando el 21 de julio de 1936 y concluyendo en 1944. Dos mujeres fueron ejecutadas. No aparece ningún musulmán fusilado, los fascistas se guardaron muy bien de no inquietar a esta población, que era utilizada en primera línea en la península formando junto con la falange los pelotones de fusilamiento.

