LICINIO MORALES GÓMEZ, combatiente REPUBLICANO y ANTIFASCISTA, ASESINADO por mercenarios franquistas en el cementerio del Este de Madrid en 1943

Licino Morales Gómez nació en San Esteban del Valle (Ávila) en 1893. Hijo de Julio veterinario de la zona, y Juana. Tuvo un hijo, Zósimo, de su primer matrimonio con Patricia Pérez. Casado en segundas nupcias con Leonor, hermana de Patricia, fueron padres de 4 hijos: Porfiria, Raquel, Ranulfo y Coral. Tenía una empresa, “La Serrana”, dedicada a la apicultura, de la que era profesor. Siendo practicante ejerció de médico durante un tiempo. La familia Morales vivía en la calle Hospital, que en la actualidad se llama” Don Julio”. Entre octubre de 1933 y enero de 1934, fue alcalde de San Esteban del Valle. Anteriormente fue Secretario del alcalde Tomás García.

El 1 de agosto de 1936, Licinio se incorporó a filas, lideró la resistencia del puerto “el Pico” junto con un muchacho de Toros de Güisando llamado “Quintín” Valentín González Blázquez, hasta el 5 de septiembre de ese mismo año en el que llegó la división Farnesio y conquistó el Barranco de las cinco Villas en Ávila. Perteneció al 4º Batallón, 165 grupo, Centuria 5ª. Fue Teniente y Capitán de Intendencia de la 75 Brigada Mixta. Estaba afiliado a UGT y a Izquierda Republicana. Al acabar la guerra supuestamente ingresó en el campo de concentración de Albareta (Alicante). En noviembre de 1939 le trasladan al campo de concentración de Porta Coeli (Valencia). En Marzo de 1940 se trasladó a Licinio desde la prisión de Valencia a la Provincial de Madrid. En diciembre fue trasladado a Yeserías y el último traslado a la prisión de Porlier tiene lugar el día 3 de mayo de 1943. En consejo de guerra fue condenado a muerte.

El 10 de Junio de 1943 escribió una última carta: “A mi queridísima Leonor: Nadie como tú sabes el bien que siempre quise hacer por la humanidad, que fui incapaz de cometer un crimen sólo deseo que esto quede a mi memoria, mi honradez…. Siento morir sólo por ti como madre de mis hijas y esposa querida. Procura ser fuerte y vivir para que la educación de nuestras hijas sea modelo de virtudes: Cuida de ellas que ellas cuidarán de ti porque mi Porfidia hija de mi corazón eres una santa e igual que atendiste a tu papá hasta morir cuida de tu madre. Raquelita siento no haberte visto tanto tiempo lo mismo que digo a Porfi es para ti también y como mi Coralito es tan pequeñita sólo tendrá recuerdos remotos de su papá pero vosotras sabréis cuidarla y hacerla mujer. No pensé nunca que me matarían por tener la conciencia tranquila de haberlo sabido os hubiera orientado para que pudieráis vivir de nuestra industria. Todos mis anhelos se acabaron”.

El 11 de junio de 1943 fue fusilado en el Cementerio madrileño del Este. Leonor, tuvo que sacar a sus hijas adelante, tuvo que sobrevivir por ellas. Casó a las mayores y dio la carrera de Magisterio a su pequeña Coral, ella misma pudo ejercer en pueblos de Ávila.

Documento original en Quienes eran

