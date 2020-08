PEDRO MASERA POLO, minero ANARQUISTA, ASESINADO por elementos franquistas en Huelva en 1938

Pedro Masera Polo, minero de la cuenca onubense tenía 61 años cuando fue ejecutado por franquistas en 1938. Pedro Masero ya está fuera de la fosa común donde sus asesinos le arrojaron un 10 de febrero de 1938. Después de años de trabas y lucha familiar, la búsqueda ha culminado con éxito. Es la 1ª exhumación de una víctima del terror franquista en las fosas del cementerio de La Soledad de Huelva, donde hay más de 2.000 víctimas del franquismo. El trabajo ha contado con la dirección científica del arqueólogo Jesús Román y el antropólogo Juan Manuel Guijo.

Su nieta Maria Luisa Masera cuenta su historia: “La familia ha cerrado una herida, un dolor. Curiosamente yo nací justo 9 años después, un día 10 de febrero, me emociona mucho”. María Luisa está junto a la fosa todavía abierta, los huesos recién sacados de la tierra. “Era un hombre muy entregado a la causa anarquista, minero en el pequeño municipio de Cerro de Andévalo, y autodidacta. En el pueblo lo apodaban Pedro Palillo, tenía una biblioteca en su casa. Leía muchísimo sobre todo filosofía, le gustaba Nietzsche, Schopenhauer, Voltaire, Eliseo Reclus y Rousseau… Mandaba artículos a Solidaridad Obrera, de Barcelona, sobre los problemas de los trabajadores en la mina, y estaba suscrito a publicaciones anarquistas como las revistas Estudios o Blanca”.

“Luchaba mucho, daba mítines en la boca mina, hacía reuniones políticas, o leía “en voz alta” en el casino del pueblo del Cerro para todos los asistentes. Esto le costó estar en las listas negras que tenían los encargados. No le daban trabajo en muchos sitios. La zona minera fue siempre muy reivindicativa por las condiciones de trabajo tan duras que sufrían los obreros. Cuando estalló el golpe de Estado hubo lucha en el Cerro y se proclamó el comunismo libertario, que duró mes y pico. Mi padre formaba parte del Comité Revolucionario. Pero era mayor, cuando entraron los franquistas los más jóvenes salieron como pudieron para Madrid, pero él se quedó allí escondido en la sierra, solo, sin nada, como un animal acorralado por patrullas de falangistas.

Cuando franco proclamó que los que no tenían delitos de sangre no tenían nada que temer decidió entregarse en el cuartel de la guardia civil de Valdelamus. Mandaron a la guardia civil a preguntar por sus actividades al Cerro. Preguntaron a un adicto al régimen, uno que tenía una tienda, conservador, muy de derechas, echó toda clase de porquería sobre mi abuelo. Después lo llevaron a la cárcel de Huelva, lo juzgaron y lo condenaron a muerte por auxilio a la rebelión. Estuvo un año preso hasta que lo mataron en Huelva, cerca de la Soledad.

“En mi familia se hablaba mucho de los libros con contenido social, mi padre me contaba en qué consistía el modelo de educación anarquista, eso me ha ayudado a conservar aquellos ideales desde niña. Alguno de sus hijos también salieron anarquistas. Mi padre era militante de la CNT y mi tío mayor de la FAI. Lo que siento por haber visto a mi abuelo, aunque sea un esqueleto es una satisfacción enorme y una tranquilidad espiritual grande. Es cerrar un dolor, y de esta manera, diciendo ‘aquí está mi abuelo y tiene un nombre’. Enterrar a nuestros muertos es además una cuestión cultural, rescatar su memoria. Hay quien dice que esto de buscar un puñado de huesos es ‘abrir heridas’. ‘Cerrar la herida’ es encontrar los restos, darles sepultura y cerrar el duelo”.

“Mi padre era el más pequeño de sus 5 hijos, tenía 25 años, se llamaba igual, Pedro Masera. Estuvo defendiendo la Ciudad Universitaria y la Casa de Campo de Madrid como miliciano. Lo mandaron a Aranjuez, que era zona roja y allí conoció a mi madre, Faustina García-Redondo. “No quería que tomaran represalias contra sus hijas como hacían en muchos pueblo. Fueron a su casa y quemaron todos los libros haciendo una hoguera púbica en medio de la calle”. Pedro Masera hijo fue encerrado en 1939 en el campo de concentración de los Almendros, Alicante: “Mi padre recordaba a compañeros morir de hambre con la espalda negra por las chinches que tenían en todo el cuerpo y tendidos cada noche sin llevarse nada a la boca”. Le condenaron a cadena perpetua. Estuvo en las colonias penitenciarias y como esclavo del franquismo. No conoció la triste noticia de la muerte de mi abuelo hasta que salió muchos años más tarde”.

“Los que no saben, por la desmemoria o porque no lo han padecido, lo mejor que podían hacer es ser discretos y no hablar de lo que ignoran, porque hacen mucho daño,”.

Documentos: Eldiario.es (Juan Miguel Baquero, entrevista a María Luisa Masera, nieta de Pedro Masera). Público (María Serrano)

