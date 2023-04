En 1936, criminales franquistas ASESINARON en Badajoz a CARLOS y LUIS PLA ÁLVAREZ, REPUBLICANOS y hermanos

Los hermanos Luis y Carlos Pla Álvarez no procedían de una familia jornalera y pobre, sino acomodada, en una región en que la burguesía era escasa y más bien de derechas, y no les faltaban contactos en las altas esferas. En 1936, los hermanos Pla eran unos empresarios de Badajoz que poseían negocios en Extremadura relacionados con el automóvil, la distribución de Campsa y alguna explotación agraria. Sin embargo no eran bien vistos por el resto de terratenientes de la zona, amenazados ante las ocupaciones de tierras de los campesinos. La razón era su militancia, los dos estaban afiliados a Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña.

El 25 de marzo de 1936 la provincia de Badajoz firmó su condena a muerte. España aún no estaba en guerra, pero el destino de esta ciudad extremeña y sus habitantes quedó escrito. Más de 60.000 jornaleros pacenses, dirigidos por la Federación Española de Trabajadores de la Tierra (FETT), ocuparon 23.500 hectáreas de tierra sin trabajar cuya propiedad se repartía entre tan sólo 7 propietarios. Fue la mayor ocupación de tierras del período Republicano y el pretexto para una de las mayores matanzas llevadas a cabo por los rebeldes fascistas durante la guerra de España.

El 12 de agosto de 1936, las tropas procedentes del norte de África, comandados por el General Yagüe, iniciaron el asalto a Badajoz, llevando a cabo una masacre que dejó un balance de 3.800 muertos. La matanza fue un escarmiento a petición de los terratenientes y una señal al resto de las zonas Republicanas. Cuando el periodista John T. Whitaker, del New York Herald Tribune, preguntó al General Yagüe sobre lo sucedido, éste contestó: “Por supuesto que los matamos. ¿Qué esperaba usted? ¿Que iba a llevar 4.000 prisioneros rojos conmigo, teniendo mi columna que avanzar contrarreloj? ¿O iba a soltarlos en la retaguardia y dejar que Badajoz fuera roja otra vez?

El 19 de agosto de 1936 los 2 hermanos Pla fueron asesinados por orden directa de Yagüe en la tapia del corral de Correos en la Avda de Huelva de Badajoz. Los soldados los soltaron y les dijeron que estaban libres. Cuando se dieron la vuelta, los dispararon por la espalda. Meses después de inició un juicio militar contra ellos que los declaró inocentes. Sin embargo se les abrió un expediente calificándoles de individuos culpables de actividades marxistas y rebeldes, y acusándoles de contribuir al triunfo del Frente Popular y hasta de que tenían en su poder los rublos que financiarían la Revolución que Rusia pretendía en España.

En 1940, el tribunal regional de Responsabilidades Políticas condenó a la familia Pla a pagar unas multas de 75.000 pesetas por pertenencia a partidos políticos ilegales. Pero para entonces, los 2 hermanos ya llevaban casi 4 años muertos y la multa recaía sobre una ya maltrecha economía familiar. La condena incluía la libre disposición de sus bienes, dejando a la familia sin pertenencias. Mucho antes, durante la guerra, los negocios y bienes de la familia habían sido incautados por la nueva autoridad militar, todos los vehículos con los que comerciaban fueron saqueados por los marroquíes y su coche personal pasó a ser disfrutado personalmente por Yagüe.

Testigo directo de la matanza de Badajoz fue Luis Plá Ortiz de Urbina, fallecido en 2016, socialista histórico y activo colaborador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica De Extremadura (Armhex). Luis Plá Ortiz declaró “Que el único delito que mi padre y mi tío y los miles de asesinados cometieron, si es que eso era delito, era haberse manifestado Republicanos o socialistas o comunistas o sindicalistas. Con la diferencia de que aquellos a los que se estaba castigando tan ferozmente nunca habían declarado su apoyo y aplauso a ninguna masacre ni al terrorismo institucional como el que se estaba practicando por los sublevados como norma aberrante”.

