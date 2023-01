Provincia de Badajoz, El EXTERMINIO de los Regidores Municipales REPUBLICANOS por criminales franquistas

La Victoria del Frente Popular dio paso a que el campesinado de Badajoz, llevara a cabo decididamente una anhelada y secular reivindicación histórica: Organizados mayoritariamente por la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT, de UGT) marcaron el ritmo de la aplazada reforma agraria. En poco mas de un mes se preparó la mayor ofensiva jornalera de nuestra historia contemporánea: En la madrugada del 25 de marzo de 1936 unos 70.000 campesinos ocuparon mas de 3.000 fincas puño en alto y al grito de ¡Viva la República! Y se hizo sin un solo enfrentamiento con las fuerzas armadas, desbordadas en todo momento por las características de la acción.

En todo este proceso los alcaldes Republicanos jugaron un papel primordial, unas veces por su implicación personal y otras dando amparo institucional. El paso siguiente era la recuperación de los bienes comunales arrebatados a los pueblos por la burguesía agraria durante la “reforma agraria” del siglo XIX. Pero los terratenientes no estaban dispuesto a ceder las tierras extremeñas, que durante siglos habían robado por la fuerza al pueblo trabajador. La rebelión armada de las bandas fascistas del 18 de Julio se realizó con toda la violencia posible, aniquilando a muerte a todos los que se habían atrevido a poner en duda los privilegios de los poderosos, que no estaban dispuestos a dejar de serlo. Los alcaldes Republicanos constituyeron un objetivo especial de la represión fascista:

– En Badajoz, el 20 de agosto en espectáculo publico fueron fusilados Juan Antonio Rodríguez Machín (alcalde desde 1931 a 1934) y Sinforiano Madroñero Madroñero. Machín tenía 53 años, era natural de Orellana la Vieja y estaba afiliado a Acción Republicana. Madroñero era socialista, tenía 34 años. Fue alcalde entre 1933-34 y desde febrero de 1936 hasta la toma de la ciudad por los franquistas ese 14 de agosto. Como tantos otros Republicanos españoles fue entregado a los franquistas por los fascistas portugueses tras su huida al país vecino. Y además Francisco Eladio Máximo López Alegría, primer alcalde de la II República por el Partido Republicano Radical Socialista y concejal en 1936. Era fiscal, corredor de Comercio, Secretario de la Cámara Urbana y Presidente de los Jurados Mixtos Agrarios y de la comisión para la reforma agraria. El 16 de Septiembre de 1936 fue fusilado en las tapias del cementerio de Badajoz.

– Lo mismo sucedió con los alcaldes de Usagre: Antonio Calurano Regaña, Industrial de 48 años, y Antonio García Cabanillas, labrador de 50 años, ambos asesinados por los sublevados el 2 de octubre de 1936 en Usagre. A Secundino Cardo Galindo, labrador de 36 años, lo mataron ese 10 de Octubre.

– Eloy José Gonzalez Barrero, alcalde de Zafra, , fue uno de los organizadores de la huida de miles de Republicanos. Escapó a Madrid hasta el final del conflicto. Cuando regresó a Castuera clandestinamente, fue descubierto y conducido al campo de concentración de Castuera dónde fue fusilado entre el 26 y el 29 de abril de ese año.

– El alcalde de Barcarrota, Teófilo Proenza Borrachero, era sastre, miembro de la UGT y de la AS. Fue apoderado en las elecciones de abril del 36 y una de las 28 personas asesinadas por el franquismo el 15 de julio de 1938 en una finca de Nogales (Badajoz).

– Antonio Navarro Sánchez, comerciante y alcalde de Burguillos del Cerro fue fusilado el 17 de noviembre de 1939).

– Próspero Castaño, alcalde de Cabeza la Vaca, desapareció en el buque-prision fascista Cabo Carvoeiro en Sevilla.

– Juan Miranda Flores, alcalde de Corte de Pelas, bracero, 52 años, asesinado el 18 de agosto de 1936.

– Alejandro Romero Silva, alcalde de Entrín Bajo, bracero, 47 años, los sublevados le asesinaron el 9 de septiembre de 1936 en La Albuela.

– Victoriano Cordero González, alcalde de Fregenal de la Sierra, presidente de la comisión gestora del ayuntamiento en 1936 y presidente de la Casa del Pueblo, víctima del fascismo.

– José Lorenzana Macarro, alcalde de Fuente de Cantos, hornero, miembro de la UGT y de la AS. Preocupado por las pésimas condiciones de vida de las familias humildes creó la Cantina Escolar para paliar problemas de nutrición de los niños. El 5 de agosto de 1936 huyó de las tropas franquistas pero regresó al enterarse de que su mujer y sus hijos habían sido detenidos. Fue salvajemente torturado, lo ataron a la cola de un caballo arrastrándolo hasta la plaza del pueblo donde fue fusilado. Tenía 47 años.

– Alfonso Zambrano López, alcalde de Fuente del Maestre, 48 años, industrial, asesinado por los sublevados el 17 de octubre de 1936 en Fuente del Maestre.

– Elías Torres Lorenzo, alcalde de Monesterio, 50 años, Amanuense. Socialista y miembro del Comité del Frente Popular. El 24 de octubre de 1936 fue capturado junto con otros huidos, siendo fusilado el 29 de octubre de 1936 en Monesterio.

– Antonio Cueto Navarro, alcalde de Montemolín. Industrial, 52 años, muerto por los sublevados el 7 de octubre de 1936 en Montemolín.

– Aquilino Barroso Cumplido, alcalde de Puebla de Sancho Pérez. Albañil, 37 años, asesinado por los franquistas el 21 de octubre de 1941 en Badajoz.

– Felipe Cruz González, alcalde de Hornachos. Bracero, 57 años. Muerto por los sublevados el 20 de agosto de 1936 en Hornachos.

– Benigno Calero García, alcalde de Puebla de la Calzada, 34 años. El 13 de agosto de 1936, se marchó a los encinares de La Roca de la Sierra, pero fue detenido por los sublevados, siendo fusilado el 31 de agosto de 1936.

– Miguel Merchán Vaquerizo, taxista y alcalde socialista de Salvaleón. Fusilado por los sublevados el 26 de agosto de 1936 en Salvaleón.

– Antonio ]osé Hernández Castilla, alcalde socialista de Los Santos de Maimona. Bracero, 36 años. Miembro de la UGT. de la AS y del Comité local del Frente Popular. Fusilado el 12 de septiembre de 1936.

– Cándido Collado Ramírez, alcalde de Torremayor y Presidente del Comité Revolucionario. El 2 de septiembre de 1936 fue fusilado en las tapias del cementerio de La Garrovilla.

– Francisco Campos Castaño, alcalde de Valencia de las Torres, 52 años, formó parte del Comité local del Frente Popular. El 9 de julio de 1940 los franquistas lo mataron en Badajoz.

– Miguel Merino Rodríguez, alcalde socialista de Montijo, 46 años. Albañil, miembro de la UGT y de la AS de Montijo, representante de UGT y PSOE en varios congresos. Casado con Luisa Bruguera Vega. Fue detenido el 13 de agosto y fusilado el 29 de agosto de 1936 en las tapias del cementerio de Montijo.

– Eugenio García Domínguez pertenecía al partido de Alcalá-Zamora. Fue concejal y teniente de alcalde en Mérida y alcalde por sustitución. Empresario emprendedor y exitoso. Fue conducido hasta Escurial (Cáceres), donde el 10 de abril de 1937, los fascistas le pegaron 2 tiros y le dejaron con un sepulturero que lo enterró a las puertas del cementerio.

– Ignacio Caña Exojo, primer alcalde Republicano de Ribera del Fresno en 1931 y diputado provincial. Labrador, 54 años. Fundador del Partido Socialista en la localidad. Huyo a Portugal, desde donde pasó a la Extremadura Republicana. Tras la guerra fue asesinado en Mérida, en diciembre de 1940 tras pasar por la farsa de los consejos de guerra. Los golpistas no olvidaron que había sido vocal de la Junta Provincial de Reforma Agraria durante la República, y lo asesinaron públicamente a garrote en una plaza de Mérida.

– José Hormeño Azuaga, alcalde de Castuera, fue asesinado en Mérida en julio de 1942. Sus 3 hermanos, Francisco, Antonio y Luis desaparecieron después de Abril del 39, una familia entera aniquilada. Su padre Gabriel Hormeño Lopez, murió dada su avanzada edad al ser condenado a vivir fuera de su pueblo.

– Jesús Yuste Marzo, alcalde de Villafranca de los Barros, pasó varios años de dura prisión que minaron su salud y lo llevaron a la muerte al poco tiempo de salir de la cárcel.

El objetivo inmediato de los golpistas no era otro que borrar de la historia y de la memoria la huella de la República y sus afanes reformistas, así como el rastro de las personas que le dieron vida., muy especialmente el de aquellos que el pueblo eligió libremente como sus representantes. Los años transcurridos desde entonces, salvo honrosas excepciones, demuestran que casi lo han conseguido.

Documentos: Guerra y represión en el sur de España: Entre la historia y la memoria, Francisco Espinosa Maestre. Eldiario.es (Jesús Conde). La Historia en la Memoria

En MEMORIA de las mujeres y hombres del Ejército de la REPÚBLICA Española