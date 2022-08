En 1936, elementos franquistas ASESINARON en Cádiz al practicante y Masón ALFONSO LÓPEZ QUERA

Alfonso López Quera era un practicante nacido en Salamanca en 1896. Estudió en la Universidad de Sevilla, donde obtuvo su titulación en 1917. Trabajó en Huelva y llegó a Cádiz en 1925. Al año siguiente ingresó en la logia masónica Fermín Salvochea con el nombre simbólico de Nicola, quizá en referencia al término latino que significa “Victoria del pueblo” o al anarquista italo-norteamericano Nicola Sacco, ejecutado en 1927 entre grandes protestas internacionales. Durante los años Republicanos perteneció a la logia Luis Maroldo, integrada en la Gran Logia Española de la que fue orador y maestro.

Alfonso López Quera se casó en septiembre de 1925 con Concepción Lluch Acevedo con la que tuvo 2 hijos. Pertenecía a la directiva del Colegio Oficial de Practicantes en el que había ingresado en 1930. En 1933 fue contador y en 1935, tesorero. En febrero de 1936 comenzó a trabajar como practicante en la Beneficencia Municipal. Alfonso no pertenecía a ningún sindicato, ni partido político, ni tenía un puesto de responsabilidad en el gobierno de la República.

Tras el golpe de Estado los fascistas le suspendieron de empleo y sueldo el 29 de julio y le cesaron el 5 de agosto. El día 28 de agosto de 1936 fue detenido por orden de los militares sublevados por considerarlo izquierdista. Fue ingresado al día siguiente en la cárcel provincial, y el día 30 fue “sacado” y asesinado en un lugar indeterminado. Su cadáver fue enterrado al día siguiente en el cementerio de la ciudad. Aquello marcó de por vida al mayor de sus 2 hijos, Miguel López Lluch que tenía 8 años; su hermana Concepción apenas llegaba a los 3 meses. Miguel estaba muy apegado a su padre, sufrió un síndrome post traumático al enterarse de que habían matado a su progenitor. La tristeza le acompañaría desde entonces.

Tanto Miguel como Concepción siempre le transmitieron la historia a sus hijos, era habitual escucharles decir frases como estas. “A mi padre lo fusilaron, a mí me lo quitaron, me lo mataron”. Inmaculada López, hija de Miguel cuenta que: “Sabíamos que mi abuelo pertenecía a la logia masónica. Hemos visto los mandamientos masónicos y son muy bonitos, porque predican que tienes que hacer el bien, respetar a los mayores, cuidar de los niños, por lo que creo que si mi abuelo seguía esos mandamientos, y además fue un buen profesional y buen padre de familia, pienso que también sería una buena persona”.

En el transcurso de las exhumaciones llevadas a cabo en el cementerio de San José de Cádiz desde octubre de 2017 por S.O.S. Bebés Robados y el Ayuntamiento de Cádiz, para la localización de neonatos robados por los franquistas a mujeres Republicanas para su adopción ilegal, se localizaron unos restos que se han identificado como los de Alfonso López Quera gracias a la coincidencia en el ADN de sus familiares desde el centro especializado de la Universidad de Granada.

Estos trabajos, evidenciaron además que bajo los enterramientos infantiles existían restos anteriores, de la década de los 30 y 40. Gracias a nuevas exhumaciones se localizaron 24 víctimas del franquismo correspondientes a la etapa de “terror caliente”, en los inicios de la rebelión fascista del 36, una etapa en la que la represión de los sediciosos se dirigió de forma indiscriminada contra la población Republicana de Cádiz, especialmente aquellos vinculados al Frente Popular.

El Ayuntamiento de Cádiz ha entregado a sus familiares los restos de Alfonso López Quera, asesinado por los militares sublevados contra la II República en 1936. “La figura de Alfonso López Quera ha dejado de ser una figura abstracta para pasar a ser historia de la familia, toda una vida sin saber dónde estaban los restos de su padre y abuelo”, ha apuntado el alcalde, José María González ‘Kichi’, en un acto con los 2 hijos de López Quera, Miguel y Concepción, varios de sus nietos, y miembros de la plataforma por la Memoria Histórica.

“Los trabajos de exhumación no son para levantar heridas como insiste la derecha, nos permiten sacar a los restos de las fosas, rescatarlos del anonimato y darle una digna sepultura. Ayudan a cerrar heridas; frente al discurso del odio, nosotros respondemos con hechos ofreciendo un poco de paz a las familias”. “Cádiz es hoy una ciudad un poco más justa, los actos de memoria democrática no son solo de recuperación del pasado si no que son actos de presente y de construcción de futuro y de promoción de los valores democráticos”.

En MEMORIA de las mujeres y hombres del Ejército de la REPÚBLICA Española