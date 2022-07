FRANCISCO MULA CASTRO, Concejal Foral REPUBLICANO en Navarra, en 1937 fue ASESINADO por sicarios franquistas en Lantz (Navarra)

Francisco Mula Castro nació en Cañada de Romero (Mazarrón, Murcia), en 1893. Era celador de caminos de la Diputación Foral de Navarra y miembro de Izquierda Republicana. Su hijo Ricardo Mula Roca da cuenta en un estremecedor relato de los sucesos que acabaron con el asesinato de su padre por su condición de Republicano: Al enterarse de la sublevación militar franquista, Francisco Mula salió en un automóvil de Mugaire (Baztan), donde residía con su familia, para dirigirse a Irun y recabar información del golpe militar. Iba con Francisco Piérola, de Mugaire; Alfonso Hernández, de Almandoz, y Constantino Pérez, de Irun «conocidos del Frente Popular».

Fueron detenidos el 29 de julio de 1936, por la guardia civil en Bera. Se les acusó de rebelión y fueron encarcelados .Pero Francisco Mula salió en libertad provisional el 8 de agosto. El 22 de agosto fue nuevamente detenido y puesto en libertad 2 días más tarde, y el 23 de septiembre de nuevo se le detuvo, pero salió de la prisión de Pamplona en libertad definitiva el 25 de septiembre de 1936 por orden de la máxima autoridad judicial militar de Burgos, cuando estaba a punto de ser juzgado por un consejo de guerra sumarísimo fechado para el 3 de noviembre de 1936.

Ricardo Mula ha explicado que “este singular desarrollo tiene una explicación, el apoyo de Francisco, hermano de mi madre Concepción Roca Hernández, que era comandante militar de Estella y tenía una brillante carrera militar. Era monárquico y había sido 2 veces condecorado por Alfonso XIII. Liberó a su cuñado de una ejecución inminente y, además, cuando salió en libertad la última vez le cobijó en su casa de Estella”.

Pero ese no era el destino que le había marcado el franquismo a Francisco Mula. Su vida es equiparable a la de muchas personas que padecieron la mayor de las represalias, la muerte, por sus ideas contrarias a Franco y por defender el régimen político que las urnas otorgaron a la República. En octubre de 1936, Francisco Mula decidió regresar a su domicilio de Mugaire con su mujer y sus hijos. Pero 2 mafiosos del requeté, sicarios a sueldo o quién sabe que prebenda obtuvieron, fueron enviados desde Pamplona para asesinarlo con nocturnidad y alevosía.

Los boinas rojas se presentaron en la casa de Francisco a media noche del 25 de enero de 1937. Cuenta Ricardo: “Mi madre, presintiendo la tragedia, me envió a recibirlos vestidico de requeté, pero no sirvió de nada. Yo tenía 4 años pero ese momento quedó grabado en la retina de mis ojos. Mi padre me aupó con sus brazos a la altura de su rostro y me besó con un semblante triste que ha quedado grabado como un flash en mi memoria para siempre. No le volví a ver”. Se lo llevaron de su casa de Mugaire, lo asesinaron cuando era conducido a Pamplona y lo enterraron en la cuneta de la N-121, frente al municipio de Lantz.

A Francisco Mula Castro se lo tragó la tierra en 1937 y su familia nunca ha sabido donde paran sus restos. Es un exponente más del hacer de los golpistas. Dar visos de legalidad a la detención y perder por el camino al detenido. Está claro que no podían llegar con él vivo a Pamplona dado que era una persona libre, declarado así por la autoridad judicial militar golpista. La «desaparición» de Francisco Mula fue denunciada por su mujer ante el juzgado de Primera Instancia de Pamplona el 11 de mayo de 1937. En el juzgado declararon que «dadas las circunstancias por las que atravesaba España no es absurdo suponer que ha fallecido a consecuencia del movimiento nazional».

Documentos: Nabarralde (Lola Cabasés). Noticias de Navarra (Lola Cabasés Hita/Javier Bergasa)

En MEMORIA de las mujeres y hombres del Ejército de la REPÚBLICA Española