Los Luchadores ANTIFASCISTAS del destacamento “Manolo Bello”, fueron ASESINADOS por la guardia civil franquista en Zas y Val do Dubra (La Coruña), en 1949

Durante los años de represión que siguieron al golpe de Estado franquista, muchos Republicanos huyeron al monte para evitar la muerte, organizándose en grupos. Luchaban por la legitimidad democrática contra las bandas armadas del nuevo régimen facista. En los montes de León y Galicia 20.000 guerrilleros antifascistas formaron parte de la IV Agrupación del Ejército Guerrillero de Galicia. Una las unidades de la IV Agrupación del Ejército Guerrillero de Galicia era el destacamento “Manolo Bello”, que a finales de 1948 buscó refugio en la casa de Carmen Teiga Rojo, en Zas (La Coruña). Sus integrantes eran:

– Carmen Temprano Salorio, ”A moza» natural de Iñás (Oleiros, La Coruña).

– Vicente Peña Terrassa, “Pedro Borrás” nacido en 1904 en Palma de Mallorca, Condestable de la Armada en Ferrol. En octubre de 1934, junto con Venancio Pérez, bloqueó los sistemas de tiro de su buque para impedir que se disparase contra los mineros en huelga. Era miembro del Comité Provincial del PCE de Coruña, formado a la llegada de José Gómez Gayoso y Antonio Seoane, incorporandose al monte en 1946.

– Manuel Pena Camino, “Flores”, nacido en 1909 en Castro, Mesía (La Coruña), casado, con una hija. Comunista. Se incorporó a los grupos clandestinos de la zona de Coruña en 1942, fue uno de los primeros responsables del Ejército Guerrillero de Galicia.

– José María Castelo Mosquera, “Doctor”, nacido en 1918 en Xesta, Iñás (Oleiros, La Coruña), albañil. Se unió a los primeros grupos volantes guerrilleros hacia 1945.

– Manuela Teiga, era una niña muy joven natural de Aro, Negreira (La Coruña), residía en Zas, en la casa de su tía Carmen Teiga, actuando como enlace de los grupos guerrilleros.

– Manuel Ramiro Souto, nacido en Ombre (Culleredo, La Coruña) en 1925

Tras 3 meses ocultos, la madrugada del 5 de marzo de 1949, efectivos de la guardia civil rodearon la casa donde se escondían. Los guerrilleros salieron lanzados, y a pesar de la superioridad numérica del adversario cruzaron el cerco, pero los fascistas abrieron fuego sobre ellos alcanzando de 2 disparos a la guerrillera Carmen Temprano Salorio. Su compañero José María Castelo la remató allí mismo como Carmen le pidió, no quería caer en manos de los franquistas. Fue enterrada en el cementerio de Aro ese mismo día.

Los guerrilleros huyeron hacia las cumbres del monte Madorra, se les unió en la escapada Manuela Teiga, que temía que la mataran si quedaba allí. En Logrosa consiguieron una caballería para transportar a Vicente Peña, herido de gravedad en el tiroteo. Ese mismo día, los 4 supervivientes fueron rodeados de nuevo por los franquistas en los montes de Paramos (Val do Dubra). Fueron abatidos a tiros todos excepto Manuel Ramiro Souto, que llegó a la zona de Ordes tras 2 días de marcha, donde contactó con un punto de apoyo gracias al cual fue recogido por otros compañeros. Su lucha se prolongaría 3 años más, sin embargo, murió en 1952 a manos de elementos de la guardia civil en Visantoña, Mesía.

Los cadáveres de los 4 guerrilleros asesinados fueron expuestos al público en Paramos; debido a las heridas sufridas, no se reconocía a Manuel Pena Camino. Los cuerpos fueron enterrados en una fosa común en el lateral de la iglesia de Santa María de Paramos, en el concello coruñés de Val do Dubra. Las represalias no se hicieron esperar, decenas de vecinos de Negreira, A Baña y Val do Dubra fueron interrogados, torturados, muchos fueron condenados a diferentes penas de prisión. Erundino Vieto Baña, de la parroquia de Lañas (A Baña), que había ayudado miembros de la guerrilla desapaeció.

Las familias de los 4 antifascistas han custodiado sus restos en silencio durante 67 años. Algunos vecinos recordaban el cadáver de la jovencita Manuela Teiga, conocida por todo el pueblo. Este episodio, parte de la memoria colectiva de la zona, fue un punto de partida a la exhumación. En 2016, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) recuperó, sin ayuda institucional de ningún tipo, los restos de Manuela, José María, Vicente y Manuel, que mostraban evidentes signos de violencia. Los pueblos que vivieron el horror de esos días, consideran que los guerrilleros cayeron en el campo de batalla.

La ARMH ha localizado a más de 1.400 víctimas del franquismo. Solo en Galicia, su trabajo suma 18 fosas y un total de 53 cuerpos recuperados. “Al morir se pone fin a la vida, pero vuestros sueños y vuestro recuerdo sigue vivo”. Este fue el mensaje que Xosé Tosar, un niño de 11 años descendiente del desaparecido Erundino, escribió 67 años después en el libro de visitas que se abrió con ocasión de la exhumación de los cuerpos

Documentos: Público (Aurora Muñoz). Xornal Galicia. ElDiario.es (Carlos Hernández). Diario16 (Blanco Herrera). Galicia Ártabra. El Plural (A. Moya). De Huidos y Maquis. Fdocuments (René Pacheco Vila)

En MEMORIA de las mujeres y hombres del Ejército de la REPÚBLICA Española