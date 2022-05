En 1936, en Marchena, elementos franquistas ASESINARON al Socialista y REPUBLICANO JOSÉ GUISADO RUIZ

José es un joven marchenero nacido en la histórica fecha de 1898, coincidiendo con un antes y un después en la historia de España y fecha en la que muchos españoles, a partir de ahora irán tomando conciencia y querrán de una forma u otra regenerar el país. La vida de José, se verá envuelta en una época pues de gran dinamismo social, político y de “hambre cultural”, por parte de muchas personas que demandaban proyectarse en la vida a través de una formación cultural digna. Por ello luchaba día a día José. “… le gustaba mucho la cultura…”, les recordaba su mujer, ya viuda, a sus hijas, intentando recordar su semblanza.

Ese “amor a la cultura”, le hizo ser un gran autodidacta, leía y releía, formándose e ilustrándose. Esa cultura le hizo “alumbrar de ideas” su mente, y se comprometió con el movimiento político-social. Hombre político de consenso, formaba muchas veces parte de las comisiones para dialogar con la Administración local. Su compromiso le llevó a ser detenido en Sevilla, pronto será liberado y los asuntos vitales, sociales y laborales poco a poco, comenzarán a encauzarse.

Se casará en 1930, con Manuela González y de su matrimonio nacerán dos frutos femeninos: Remedios y Bienvenida. Además, su vida laboral se proyecta de forma ascendente: de ser “ cochero de Lola Vargas”, pasará a ser empleado de Arbitrios y maestro del molino San Pedro. Su formación es reconocida en el pueblo y será conocido por D. José.

José Guisado Ruiz, será uno de los prohombres socialistas marcheneros. Aunque tanto el Sindicato de Obreros Agrícolas y Oficios Varios “El Porvenir”, afiliado a la UGT, como la Agrupación Socialista local se registraron en la época de la dictadura primorriverista (el 12 y 22 de julio de 1929 respectivamente), no será hasta la aparición de la República cuando jugarán un papel protagonista en la vida política y social local.

Pues bien, el nombre de José Guisado Ruíz, aparecerá de la mano con la joven República, concretamente, en la temprana fecha de septiembre de 1931 con altos cargos en el socialismo local: Presidente del Sindicato de Obreros Agrícolas y Oficios Varios y Secretario de la Agrupación Socialista de Marchena.

Desgraciadamente, como sabemos, el golpe comienza en Julio del 36, y los golpistas no van a perdonar a personas cultas y comprometidas socialmente. En un primer momento José, ante los acontecimientos se ocultará, en una tinaja del molino del cual era el maestro. Deja en Marchena a Manuela su joven esposa y dos criaturas: Remedios con seis años y Bienvenida de pocos meses.

Las represalias no se dejan esperar y Manuela será llamada a declarar para que delate, cosa que no hizo; por ello fue vejada, presa y como tantas otras… pelada. D. José temiendo lo peor para su mujer y sus hijas se entrega el día 20 de agosto de 1936; es su perdición, pasará a los sótanos de casa de Pza. Duque de Arcos, donde tan sólo permanecerá 10 días, y no para caminar hacia la libertad, sino desgraciadamente para formar parte de un grupo de once marcheneros que, según mis investigaciones, serían salvajemente asesinados ese día.

El cuerpo de José Guisado Ruíz, se solapará junto a la de tantos otros marcheneros asesinados en la fosa común del cementerio, poco después de su muerte, tuvieron el “detalle” DE DEVOLVER A SU FAMILIA LA CARTERA, en ella entre otros papeles privados, como su partida de bautismo, iba una foto,… un retrato de José que su familia ha conservado hasta la actualidad. Una familia que, con su fuerza de voluntad y la del Movimiento de Recuperación de Memoria Histórica en Marchena, ha conseguido que en en 2005, 69 años después de su asesinato, se inscriba el nombre de José en el Registro Civil de Marchena. Nunca le olvidaron y siempre le tuvieron presente; su cuerpo fue vilmente asesinado, pero no sus ideas y su semilla. Valgan estas letras en homenaje al que fue un defensor de sus ideas y de su familia.

Documento Original en psoemarchena (Javier Gavira Gil)

En MEMORIA de las mujeres y hombres del Ejército de la REPÚBLICA Española