MARTINA BARROSO GARCÍA “La Rosa número Trece”, ASESINADA en Madrid por fusileros franquistas en 1939

Martina Barroso García nació en Gilbuena (Ávila ), hija de Salustiano y María; vivía en el barrio de Chamartín de la Rosa en Madrid. Era modista, cuando se afilió a la JSU en enero de 1937 cosía ropa para los soldados en el frente, en uno de los talleres de la Unión de Muchachas. Unas 2.000 jóvenes participaron en esos talleres. A partir de diciembre de 1938 Martina prestó sus servicios en un Comedor Social hasta que fue clausurado en marzo de 1939. Su hermano, Luis Barroso, afiliado al Partido Comunista, se alistó al 5º Regimiento al comienzo de la Guerra. Cayó en combate en diciembre de 1938 en el Frente de Cataluña.

Al acabar la guerra civil Martina había perdido todo contacto con las JSU aunque seguía siendo amiga de Ana López Gallego, otra de las 13 rosas, con quien había cosido en uno de los talleres de la Unión de Muchachas durante la guerra. Con López Gallego salía a pasear todas las tardes y allí se encontraron con Julián Muñoz Tárrega, que estaba participando en la reconstrucción de las JSU y que les pidió que se unieran a dicha reconstrucción.

Fue detenida y trasladada a la comisaría de Jorge Juan donde declaró el 1 de junio su militancia en la JSU. El 6 de junio de 1939 la llevaron, junto a López Gallego y Victoria Muñoz García, también de las Trece Rosas, al departamento para menores de edad creado a iniciativa de María Sánchez Arbós, presa de la cárcel. Esta decisión fue arbitraria porque había más menores entre las detenidas.

Sometida a consejo de guerra junto a sus compañeras y compañeros, fue acusada de un intento de complot contra franco, y de estar implicada en el asesinato del teniente de la guardia civil Isaac Gabaldón, su hija y el conductor José Luis Díez Madrigal el 27 de julio de 1939 en Talavera de la Reina. Sin embargo, todos ellos estaban encarcelados en la fecha del atentado. Fue un acto de venganza del régimen franquista. Martina fue condenada a muerte por su pertenecía a la JSU y por ser invitada a participar en la actividad clandestina, aunque no se demostró en algún momento actividad alguna después del 1 de abril, fecha en la que se dio por terminada la Guerra Civil.

Martina Barroso no le dejaron escribir ninguna carta porque se negó a confesarse culpable ante Dios. «Dijo que la mataban siendo inocente y que se fuera a confesar los que mataban a los inocentes, que los culpables eran ellos», afirma la sobrina nieta de Martina. Antes de ser fusilada Martina cosió y bordó unas pequeñas alpargatas y se las dio a su cuñada Encarna que le dijo ¿Qué es esto que me das, Martina?, quien respondió, “Las he bordado con el hilo que he podido arañar del taller de labor. Son unas zapatillas de esparto con una mariposa bordada. Dáselas a mi sobrina Lolita, que dentro de unos pocos días cumplirá 2 años. Son para ella y para la hija que tendrá. Para que caminen por el dilatado mundo que no conoceré. Que vivan la vida que no podré vivir. Estas zapatillas significan no me olvidéis».

Paloma Masa Barroso, sobrina nieta de Martina, lo explica: «Era el cumpleaños de la sobrina de Martina, que es mi madre. Ella le hizo unas zapatillas con unas mariposas y, disimuladamente, en el cordón metió los colores de la bandera republicana. Esas zapatillas se las entregó a su cuñada en la cárcel de Ventas el mismo 5 de agosto. Fueron su carta de despedida para la familia en la mañana del fusilamiento. para que no la olvidásemos. Y esas zapatillas ahora las tengo yo. Las cosió para mí, para ti. Para la hija que tendrás y para la hija de tu hija. Significan lo que tú quieras que signifiquen. Son tuyas igual que un día me pertenecieron a mí. Yo caminé un tramo de mi vida sobre ellas y tú misma, sin ahora recordarlo, también diste tus primeros pasos sobre ese esparto bordado a mano por una presa.»

Martina Martina Barroso García fue fusilada por militares franquistas el 5 de agosto de 1939 en las tapias del Cementerio del Este de Madrid. Tenía 22 años.

Documentos: Imagen coloreada por Tina Paterson. Wikipedia. La Sexta. 15Mpedia. La imagen procede de una fotografía enviada por su sobrina nieta, Paloma Masa Barroso. Y la obra de Ángeles López, “Martina, La Rosa Número Trece.”

En MEMORIA de las mujeres y hombres del Ejército de la REPÚBLICA Española