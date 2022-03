VICENTA MENA MAHIQUES, Miliciana Cenetista, FUSILADA por elementos franquistas en Paterna (Valencia) en 1940

Vicenta Mena Mahiques, “Visantica”, era de Oliva (València), ama de casa, militante de CNT y presidenta de la sección femenina del Sindicato (seguramente del propio Sindicato de CNT de Oliva). Durante la guerra de España se casó con otro militante de CNT que también fue fusilado, en Sueca (València). El nombre de Vicenta Mena Mahiques aparece en el memorial a las víctimas del franquismo en el Cementerio de Oliva.

Según algunas historias orales recogidas de la familia, Visantica era “valenteta” de las que andaba “davant, davant amb el puny en alt” (delante, delante con el puño en alto). Se la recuerda vestida con ropa de miliciana y de lo que están seguros es de que era una mujer poco común para su época, donde a las mujeres o bien no se les permitía o no estaba bien visto que participaran activamente en la política o en la lucha.

Visantica luchó por partida doble, no solo contra el fascismo, que amenazaba la libertad, sino también contra el machismo que sometía ferozmente a las mujeres. Y por eso su sentencia fue doble: por Revolucionaria y por Feminista.

Cando fue detenida, Vicenta estaba embarazada y el niño nació muerto, seguramente por las palizas que recibió en prisión. Visantica trabajaba en la industria textil y cuando la metieron en el camión detenida por los franquistas ella le grito a sus compañeros y compañeras de trabajo “Guardeu-me el lloc! Que tornaré!” (Guardarme el sitio! Que volveré!)

Fusileros franquistas la asesinaron el día 8 de marzo de 1940 en Paterna, tenía 26 años. Su suegra, Angelina Barber Pastor, con 65 años, fue la otra mujer de Oliva fusilada en Paterna. El único delito de ambas, fue ser madre y mujer de anarquista.

Tras fusilarla, los fascistas la enterraron en la fosa 115 de Paterna pensando así que la condenarían al olvido de sus restos y su memoria. Nada más lejos. El destino, que a veces es poético, ha querido que su memoria vuelva a sus familiares pocas semanas antes del 80 aniversario de su ejecución y que en el día de la mujer se le haga un homenaje en Oliva, su pueblo, y en CNT València, su Sindicato.

Con respecto a sus restos mortales, la familia hará todo lo posible para hacer que Visantica vuelva a su pueblo tal y como ella le dijo a sus compañeros y compañeras de trabajo. No se tienen fotos suyas, pero la ilustradora Mai Hidalgo ha realizado la ilustración que aparece en la imagen.

Si queremos que la historia no se vuelva a repetir no podemos olvidarnos que durante la guerra de España, las mujeres como Visantica dieron su vida para que las mujeres tuviesen las mismas oportunidades que los hombres y reclamaban su derecho a ser “valentetas” y no ser juzgadas ni condenadas por eso.

Original en CNT Valencia

En MEMORIA de las mujeres y hombres del Ejército de la REPÚBLICA Española