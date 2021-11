FRANCISCA CORDERO MILLÁN, Activista REPUBLICANA en defensa de los Derechos de las Mujeres, ASESINADA por una partida de delincuentes falangistas en Montijo (Badajoz)

Francisca Cordero Millán nació en una familia descendiente de Asturias. Tuvo 2 hermanos: Manuel y Pedro. Fue vendedora, y sirvienta en un cortijo de los Cabezas de Badajoz. Se casó con un hombre conocido por “Gardaba” y vivieron en Montijo una casa frente a la de Joaquina Charro Gómez, posteriormente asesinada por los franquistas. Francisca y su esposo tuvieron una única hija llamada Nicasia, conocida como “la pincelera” porque fabricaba pinceles. Según su nieta Luisa Gutiérrez, para Francisca no había penas pues tenía un carácter fuerte, abía sobreponerse a la adversidad afrontando con coraje y alegría los contratiempos de la vida.

Luisa la describe como “mujer pasional, arrojada, soberbia, muy desprendida, ayudaba a todo el que lo necesitaba. En aquellos años de tanta miseria, le dio de comer a mucha gente necesitada de Montijo. Era una mujer de bandera, no había nadie que pudiera decir nada malo de ella o de su familia y nadie se quedaba sin pan en su casa si ella se lo podía dar, por eso tanta gente conocida y desconocida la quería”.

Francisca tenia una gran conciencia social y de clase, por lo que frecuentaba el Centro Obrero ya que estaba afiliada a la “Sociedad Obrera Femenina de Montijo”, SOF, desde que se creó dentro del Centro Obrero “La Defensa”, en el verano de 1933 por las mujeres trabajadoras de Montijo. Estaba integrada por empleadas de hogar, modistillas, dependientas, lavanderas. Fue nombrada abanderada, por lo que llevaba colgada a su cintura la bandera en las manifestaciones. Se sabia de memoria, y las cantaba muy bien, todas las canciones que se solían cantar en ellas.

Dice su nieta Luisa: “Le gustaba ir al Centro, situado en la calle Mérida, iba a todos los mítines y manifestaciones ya que era la que daba la cara, cantando y desafiando a todos los que se ponían a su lado. Por eso la querían tanto los Republicanos como los obreros analfabetos que en aquellos años eramos muchos”. Cuando se celebró en mayo del 36 un gran mitin en Pardaleras (Badajoz) por la unificación de las Juventudes Socialistas y las Comunistas en las JSU, vinieron al Centro Obrero de Montijo Dolores Ibarruri “la Pasionaria”, presidenta del PCE, y Santiago Carrillo, secretario de las JSU. Fue un gran acontecimiento en el pueblo y levantó una expectación entre los afiliados a la Casa del Pueblo; Francisca Cordero no se perdió la ocasión de ir a escuchar y estrechar las manos de esos 2 dirigentes.

El fascismo no quiso perdonarle la vida. Cuenta su nieta Luisa: “ Cuando tenía cerca de 60 años de edad, ya era abuela, una mañana fría se la llevaron en un camión del Ayuntamiento, eran las 11 aproximadamente. Al día siguiente, hacia las 6 se la llevaron, y a muchos más, a los cerros de Lobón y fue en ese lugar donde los mataron. Para reconocer el cadáver de mi abuela sólo quedó un trozo de tela que nos trajo mi padre, ya que él fue el que cogió el carro y la mula cuando se enteró de lo sucedido. La sorpresa que se llevó es que no estaba el cuerpo pues los del Ayuntamiento y demás no se encargaron de su sepultura y fue pienso de los cerdos”.

En el diario ABC del 11 de octubre de 1982 figura la siguiente información: Juan Luis Lorente Almiñana, magistrado-juez de 1ª Instancia número 1 de Palma de Mallorca comunicó en 1982, que en el año 1938 doña Francisca Cordero Millán o Miyán, fue apresada con un grupo de unas 10 personas, y llevada en un camión a las afueras de su pueblo, Montijo, donde al parecer fue fusilada, y de la cual no se tuvieron más noticias.

Su nombre es uno de los 93 que figuran en un monolito erigido en 1981 para dar digna sepultura a los fusilados durante la guerra en esta localidad cuyos restos se encontraban en varias fosas comunes.

