CRÍMENES franquistas en Magallón (Zaragoza). Parte 1, La Represión

El pueblo aragonés de Magallón fue un lugar de silencios. Había miedo a hablar, fueron asesinados 27 Republicanos en agosto y septiembre de 1936, y de octubre a diciembre otros 18 más. El alcalde Mariano Gracia Sánchez fue asesinado en octubre de 1936, pero en realidad en Magallón y sus alrededores fueron más de 80 personas, incluidas 2 mujeres, los asesinados entre julio de 1936 y enero de 1937. Ninguno estuvo en el frente. Solo defendían la justicia social.

La mayoría fueron fusilados contra la pared del cementerio, y arrojados a una fosa común. Había gentes de Magallón y de otros 19 pueblos de la comarca, de Irún y Navarra. La represión continuó después de la guerra, fusilamientos, robos indiscriminados por parte de los franquistas, o en aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas.

En febrero de 2009 comenzaron las exhumaciones de la fosa común del cementerio de Magallón, por la Asociación de Familiares y Amigos de los Asesinados y Enterrados en Magallón (AFAAEM) junto con especialistas de la Sociedad Aranzadi. Se ha documentado la presencia de vecinos de hasta 19 localidades como Agón, Buñuel, Fréscano, Gallur, Cortes, Ablitas, Funes o Irún. En 2011 se realizó un acto de dignificación, la inauguración de un mausoleo y se enterraron los restos exhumados de los asesinados. El 30 de septiembre de 2018 se completó el mausoleo con un jardín de flores de forja con los nombres de los asesinados. En este encuentro se homenajeó a las 81 personas asesinadas y enterradas en el pueblo en 1936, y cuyos restos han podido ser identificados con nombres y apellidos gracias al ADN de los familiares.

Antonio Alcega era abuelo de Olga Alcega, presidenta de AFAAEM y de la Asociación de Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra (AFFNA). Antonio era cartero en Bureta, población cercana a Magallón, miembro de Izquierda Republicana; el 2 de septiembre de 1936 fue fusilado en el cementerio de Magallón. La viuda tuvo que pagar una multa de 3.000 pesetas. En un discurso que acabó implorando a que “nunca más, y para nadie” se produzcan “aquellos horrores”, Alcega aludió a los nietos como “la primera generación de descendientes de los represaliados que no tiene miedo”.

“Sé el nombre y los apellidos de los hombres y las mujeres que vinieron a buscar a mi bisabuelo para quemarlo en la plaza del pueblo, pero no me importa. No me han educado en el rencor”. Óscar Montorio tiene 34 años y es el regidor socialista de Ambel, un municipio de alrededor de 200 habitantes situado bajo las faldas del Moncayo, en la provincia de Zaragoza. Hoy enterró “con dignidad” a su bisabuelo Mariano Morte Candado, que también formó parte de la corporación municipal de su pueblo en los años previos a la sublevación franquista.

Su bisabuelo luchó para que se aumentara el jornal de los agricultores y para que hubiera agua corriente en el pueblo. Óscar trabaja ahora para que “todos” los vecinos de Ambel, incluidos los verdugos de su bisabuelo, vivan “lo mejor posible”. “Soy el alcalde y también tengo que velar por ellos, para que tengan una vejez digna”, asevera con convicción.

Isidro Torres nació en Magallón 6 días antes de que fusilaran a su padre, Isidro Torres Navarro, con 28 años. Viajó a Magallón a comprar vino para una taberna que regentaba la familia en Cortes (Navarra) y nunca más volvieron a verlo. Isidro hijo trabajó como agricultor y después como albañil, recuerda con tristeza lo difícil que resultó salir adelante junto a su madre. “De pequeño tuve que pedir limosna, mi madre cosía y lavaba ropa, si hubiera vivido mi padre podría incluso haber estudiado como han hecho mis hijos”.

Julián Navarro Gil es uno de las decenas de vecinos de Magallón que desaparecieron en los primeros meses de la sublevación militar. Era jornalero, afiliado a UGT y a Izquierda Republicana. Tenía 26 años cuando fue detenido por kla guardia civil en el verano de 1936. Fue conducido el 14 de agosto a la cárcel de Ejea de los Caballeros donde fue golpeado y torturado, desconociéndose su paradero desde entonces. El Ministerio de Justicia certificó que “sufrió persecución por sus ideas políticas, y violencia por sus creencias ideológicas”.

¿Sobre qué cimientos construimos la democracia? Los que rechazan la memoria histórica democrática deberían asistir a una exhumación, escuchar a los familiares. Quizá cambiasen de opinión. Es algo que ha sucedido en Magallón. Se sorprendieron de la ausencia de odio.

Documentos: Público (Eduardo Bayona y Elena Herrera). El Periódico de Aragón. Políticas de la Memoria en Mallén y Magallón durante la transición española (Sergio Murillo Gracia). Imágenes e Identidad de las Víctimas en ARMHA

