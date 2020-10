Los franquistas ASESINARON a 5 REPUBLICANOS, y a un prestamista de derechas al que debían dinero. Ocurrió en San Pedro Manrique (Soria), en 1936

A las 12 de la noche del 2 de septiembre de 1936, llegaron a San Pedro Manrique, procedentes de Soria, vehículos ocupados por guardias civiles y falangistas al mando del Teniente Agustín del Rincón, que portaba una lista de los que deberían ser detenidos y que fueron después asesinados. A dicho grupo, se unieron varios vecinos de San Pedro. Fueron casa por casa, levantándolos de sus lechos, arrancándoles de sus hogares, y obligándoles a que les acompañaran al Ayuntamiento, para “declarar” diciéndoles ”que no les iba a hacer falta la ropa”.

Los 6 detenidos eran Raimundo Munilla Hornillos, Francisco Lafuente Ruiz, Marcelino León Duro, Félix del Rincón García, Santiago García Hornillos y Pelayo Ruiz Cuadra. Reunidos en el Ayuntamiento, algunos a medio vestir, un niño de 7 años llamado Justo, hijo de Marcelino León, se agarró desesperadamente a las piernas de su padre como si quisiera ampararle y protegerle, pero fue apartado a trompicones y llevado a rastras hasta su casa. El Teniente del Rincón, que era natural de San Pedro y conocía a todos los detenidos, en un momento de arrepentimiento pidió a los falangistas que no mataran a Marcelino León. Algunos de los franquistas abandonaron el Ayuntamiento y fueron a tomar copas, para convencer al Teniente de que no pusiera obstáculos para el fusilamiento de todos.

Ya todos eufóricos y envalentonados, volvieron al Ayuntamiento y montaron a los detenidos en los vehículos. Cuando se los llevaban, Juan, padre de Santiago García Hornillos, en un momento de desesperación, llamó a los guardias “canallas” y “asesinos”, siendo golpeado repetidamente con las culatas de los rifles. En la oscuridad de la noche, unos hombres sin piedad los pusieron contra los muros ruinosos de la Ermita “Rabanera”, a unos 4 kilometros de San Pedro, y acabaron con sus vidas sin darles ninguna opción.

Las víctimas permanecieron más de un día sin enterrar. Al fin, fueron inhumados por vecinos de La Ventosa, obligados por los falangistas de San Pedro. A los pocos días de los fusilamientos, fueron detenidos todos los trabajadores de la cuadrilla de los fusilados, y llevados a diversas cárceles, especialmente a la de Soria y El Burgo de Osma, donde permanecieron hasta tiempo después de terminar la guerra. A las mujeres familiares de los fusilados las obligaban a ir a misa, con la amenaza de cortarles el pelo. Después fueron conminadas a que firmaran la “desaparición” de sus maridos o hijos, situación en la que los asesinados permanecieron unos 25 años.

De los asesinados, 5 pertenecían a UGT. No así Raimundo Munilla Hornillos, en cuya casa se reunían los falangistas. La extraña muerte de éste fue uno de los aspectos contradictorios y obscuros de la represión. Munilla había venido de América y era prestamista. Muchos de sus deudores pudieron romper los recibos y no pagaron las deudas. Dejó 2 hijas minusválidas. Marcelino León Duro, había sido alcalde de San Pedro en la República. Tenía 42 años y dejo 6 hijos entre los 13 años y 2 meses de edad. Todos los fusilados eran trabajadores y hombres honrados, y en San Pedro Manrique no hubo nunca problemas sociales.

La represión fue totalmente injustificada. Un sargento de la guardia civil, ya jubilado, comentaba con Justo León, hijo del alcalde fusilado: “¿Así que han matado a los malos y han dejado a los buenos? Pues a mi me parece que más bien fue al revés”. Pobres y buenas gentes que no habían cometido ningún delito, que practicaban por el contrario, la virtud del idealismo humano.

En 1979, pasados 46 años, en San Pedro se vivió una jornada de dolor y recuerdo. Familiares y amigos los exhumaron de la fosa común, apretados en sus huesos como unidos habían estado en el ideal, en la amistad y la tragedia Todos ellos hijos recios de la bendita tierra sampedrana. Son vivo testimonio, para que jamás ningún otro sampedrano, ni soriano de cualquier español de parte alguna, haya de conocer la brutalidad inconfesable de ser asesinado y arrojado a una fosa común. Estos 6 paisanos ya reposan en el cementerio amigo, donde como diría alguno de los presentes “están las personas decentes y honradas”.

