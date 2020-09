Matones falangistas ASESINARON al cartero de Hornachuelos (Córdoba), FERNANDO DURÁN CORTÉS, en 1936

Fernando Durán Cortés estaba casado con Antonia Calderón Rubio. Eran naturales de Guadalcanal de la Sierra, (Sevilla), donde nacieron sus 3 hijos mayores: Alonso, Gertrudis y Luis. Fernando trabajaba de cartero y lo destinaron a Hornachuelos donde nacieron sus hijos María Luisa, y Rafael. Fernando además se ganaba la vida vendiendo e intercambiando comestibles, que transportaba en un burro, con los vecinos de la pedanía de San Calixto. Hornachuelos era el municipio más latifundista de la provincia y el de mayor concentración de la propiedad. El alcalde era el socialista Miguel Pérez Regal, a veces desbordado por los anarquistas, muy implantados en esa zona.

La sublevación militar del 18 de julio fracasó en Hornachuelos, la guardia civil no lo respaldó. A principios de septiembre los sublevados iniciaron la toma de Hornachuelos; el día 5 salió de Sevilla una columna militar, al mando del comandante Francisco Buiza. El día 6 muchos habitantes de Hornachuelos, junto a refugiados de Palma del Río, Posadas y otras localidades, cobijados en el pueblo con anterioridad, huyeron hacia Villaviciosa, y en Octubre a Villanueva de Córdoba, donde gran parte de ellos se asentó durante toda la guerra. Entre ellos iba la familia de Fernando Durán pasando mucho miedo.

Los fascistas ocuparon Hornachuelos el 7 de septiembre. Cuando Fernando Durán se enteró de que las tropas habían salido de Hornachuelos, regresó con su mujer y sus 5 hijos, ya que él no había tenido militancia ni actividad política o sindical y no temía que le fuera ocurrir nada. Sin embargo se presentaron en su casa 2 falangistas que se lo llevaron violentamente a rastras. Aunque no opuso resistencia, los falangistas le pegaron muchos golpes con la culata del fusil mientras él gritaba que no había hecho nada. Lo encerraron junto a otros hombres del pueblo que iban capturando.

El hijo mayor, Alonso, le llevaba la olla de café migado. La familia escuchaba a las 4 de la mañana en días alternos, el paso del camión lleno de hombres para fusilarlos en el cementerio, con la inquietud de si ahí iría el padre. Sus malos presagios se cumplieron a los 3 o 4 días, cuando el hijo regresó por la mañana con la comida íntegra desde el calabozo, lo que significaba que el padre ya no estaba allí. La familia ya no volvió a ver más a Fernando. La madre, que había escuchado la noche anterior a las cuatro de la mañana el ruido del camión, rota de dolor, se hincó de rodillas y se puso a llorar desconsoladamente, al igual que sus hijos.

A partir de aquel momento, la madre, Antonia Calderón, sin familia en Hornachuelos, vivía con mucho miedo. Sin recursos para mantener a los 5 hijos, los metió en un comedor de caridad del pueblo, donde les daban una dieta basada en nabos y les hacían rezar y cantar el cara al sol. En aquel ambiente hostil, hubo 2 sucesos que motivaron que abandonaran el pueblo. Un día a Alonso le dió un bofetón uno de los dos falangistas que habían detenido a su padre. A su hermana María Luisa, una maestra le golpeó en la cabeza con una vara hasta hacerla sangrar. Antonia se refugió con sus hijos en Guadalcanal de la Sierra, donde residía su familia. Allí rehízo su vida con muchas penurias y viviendo de limosnas. Nunca se volvió a casar.

El fusilamiento de Fernando Durán, con solo 38 años, dejó un profundo dolor en sus hijos e influyó en algunos de ellos de forma traumática. Nuestra narradora, María Luisa, con 16 años aún sufría crisis de ansiedad y mareos cuando escuchaba hablar de la guerra civil.

Documentos: Blog de Arcángel Bedmar: Información procedente del video (portado por Manuel Almisas Albéndiz) de María Luisa Durán Calderón contando el fusilamiento de su padre en Hornachuelos, y Francisco Moreno Gómez en su libro 1936: el genocidio franquista en Córdoba

