CARMEN ARIAS GARCÍA, tenía 16 años cuando una manada de falangistas la VIOLÓ reiteradamente, TORTURÓ, ASESINÓ y DESCUARTIZÓ, en La Vecilla (León) en 1936, por bordar una bandera REPUBLICANA

Una de las muestras más claras de la represión sexuada de los franquistas era la violación, práctica que no solo representaba la humillación de las vencidas, sino también la superioridad del hombre frente a la mujer. Las violaciones se producían en las comisarías, en los centros de falange, en las viviendas de las propias víctimas, etc. Se violaba a la «mujer roja», que había jugado un papel destacado durante la República; pero también a la «mujer del rojo» como forma de agravar el proceso represivo que experimentaban los presos.

Carmen Arias García, “Carmina” era una joven de 16 años de edad. La vinculación política de su familia obligó a su padre a buscar refugio en el monte para huir de la represión; su hermano, Agustín Arias, fue asesinado el día 12 de noviembr,e de 1936. Asimismo, la madre de ambos, Isabel García, había sido internada junto con su hijo de 6 meses en la prisión de partido de La Vecilla en un intento de las nuevas autoridades por detener a su esposo.

En septiembre de 1936 mientras Carmen Arias García trabajaba en el campo con su familia en el campo,, varios falangistas acudieron en su búsqueda. Querían que la joven les acompañase para interrogarla sobre cuestiones sin importancia, asegurando que no se demoraría más de 2 horas. El miedo y la seguridad de que la joven no había hecho nada «malo» llevaron a Carmen Arias a acompañar a los hombres hasta su campamento. Las horas pasaban y Carmen no regresaba. Su familia, decidió salir a buscarla al anochecer. Cuenta su propia sobrina-nieta, que fue el perro quien encontró a los restos de Carmen, abandonados tras sufrir múltiples violaciones, torturas y ser descuartizada. Como buenamente pudieron, los familiares recogieron los restos de su cuerpo para darles sepultura.

Según una de sus descendientes, Begoña Díez, esta detención podría estar motivada por la implicación política que presentaba el padre de Carmen. Sin embargo, a través de algunos testimonios orales recogidos por ella misma, Carmen habría sido detenida por ser descubierta mientras bordaba una bandera Republicana. En su acta de defunción, figura que la causa de su muerte es «choc traúmatico», sin hacer referencia en ningún momento a la violación o posterior asesinato.

Junto con la represión sexual, el régimen desato una represión más visual sobre las mujeres aplicada dentro del espacio público. El rapado del cabello, que atacaba directamente a la melena de las mujeres, símbolo de feminidad. La ingesta de aceite de ricino en lugares como los bares o la plaza del pueblo implicaba la degradación social de las víctimas, que quedaban marcadas de por vida. Todo ello contribuía a ahondar las diferencias sociales entre vencedores y vencidos. Las palizas y las mutilaciones que afectaban a los atributos propiamente femeninos, se convirtieron en medidas habituales dentro del catálogo represor que se aplicó contra las mujeres en todo el territorio español.

Con ello se pretendía generar un escarmiento generalizado sobre la población y señalar cómo debía ser el proceso de redención al que debían someterse las mujeres que presentaban un pasado Republicano. Cuenta Juana Doña que: «Las violaciones eran el pan nuestro de cada día, el abuso de poder de los hombres sobre las mujeres en las circunstancias de la guerra y posguerra adquirían proporciones dramáticas; las llamadas «rojas» eran menos que nada para los fascistas. Las violaciones de las detenidas eran actos de poder, humillación y sadismo.

Original en Historia y memoria la represión franquista en el Partido Judicial de La Vecilla (1936 – 1945) de Ana Cristina Rodríguez Guerra

