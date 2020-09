Abrí la FOSA de mi padre con las manos

Esperanza Pérez Zamora nació en 1935 en Cevico de la Torre donde los franquistas cometieron más de 80 asesinatos, entre ellos su propia familia: su padre: Juan Pérez Medina; su abuelo paterno: Teodoro Pérez Medina y materno: Florentino Zamora Calzada con su hermano, Santiago Calzada Zamora; el hermano de su madre: Santiago Calzada Monge; y los primos o familiares directos como Enrique Pérez y Miguel Zamora Pérez; así como otros más lejanos. Su familia directa, quedaba descabezada: su abuela materna, Dorotea Monge Calleja con 7 hijos, la abuela paterna María Medina con 4 hijas, una de ellas Daría que fue encarcelada.

“Yo tenía 18 meses cuando fusilaron a mi padre” cuenta Esperanza, “Mataron a 8 de mi familia. Los falangistas fueron a buscarles a las eras, al campo, donde estaban todos trabajando. Iban a por mi padre, querían tomarle declaración, dijeron. Pero mi abuelo dijo: ‘Donde va mi hijo voy yo’. Y su sobrino, lo mismo. Y así, se los llevaron a todos. Ya no les volvimos a ver”. Su madre se vio obligada a salir de Cevico por el evidente temor y avisos de que iba a ser asesinada, como otras muchas mujeres de la localidad. Rehicieron su vida en el exilio en Bélgica. Al final del franquismo volvieron a España y se instalaron en Palencia.

Esperanza se propuso recuperar los restos de sus familiares de los campos y cunetas y darles una sepultura digna. Tras la muerte de Franco inició la búsqueda con la ayuda de su marido Luis Dehesa Mancho: “Mi marido, que es taxista, me llevaba una y otra vez de un pueblo a otro, a preguntar a la gente si sabía algo. Muchos me insultaban. ‘Puta comunista’, me decían. O directamente, me cerraban la puerta en las narices en cuanto les decía por qué estaba allí. Todavía había mucho miedo. Al principio estábamos muy solos, pero luego nos fueron ayudando familiares de otros fusilados, mujeres en una situación parecida. Una señora me dijo: ‘Subía la gente a ver a los muertos como en una procesión. Los habían dejado mal enterrados’. Fue una vergüenza’. Alguna me cogía de la camisa por el pecho, me metía dentro de su casa y me contaba en voz muy bajita lo que sabía.

Esperanza tenía a sus familiares repartidos por varias fosas en distintos pueblos. El paradero de su padre se lo dijo el mismo asesino. “Me dijeron el nombre del falangista que le había matado y esa misma noche fui a verle. Era 1977. ‘Soy la hija de Juanón y sé que usted le dio el tiro a mi padre. Mañana a las 9 de la mañana más le vale que esté usted en las tierras que tiene en Villamuriel para que me diga exactamente dónde está enterrado’, le dije. Se quedó blanco. Al día siguiente se presentó allí con la guardia civil. Los agentes me pidieron un montón de papeles, pero al final, el asesino señaló el sitio”.

En 1979 consiguió romper las numerosas reticencias de las autoridades civiles y de orden público, así como de los dueños de las fincas, y realizó el grueso de su labor: Esperanza abrió fosas en varios pueblos de Palencia. En febrero y marzo abrió 3 fosas en Villamuriel, de la gran fosa del cementerio de Villamuriel, sacó más de 80 cuerpos de las víctimas de su pueblo y de vecinos de Venta de Baños, Dueñas, Baños, Baltanás, Villamuriel y otras localidades del sur provincial. En esas fechas exhumó una fosa en Valoria la Buena con 13 cuerpos. En marzo se realizó el primer enterramiento, de acuerdo con los numerosos familiares fueron inhumados todos juntos en Palencia capital.

En septiembre, octubre y noviembre exhumó otras 2 fosas en Valdespina con más de 20 cuerpos en donde se hallaron varios familiares suyos. Cuatro fosas en Villamediana, los restos estaban cubiertos de cal y las faldas de las mujeres se veían todas blancas. Aún conservaban larguísimas trenzas. También encontraba botas, cucharas, monedas…”. Cinco fosas en Magaz, en una había 2 vecinos asesinados de Venta de Baños.

Esperanza explica: “En total recuperamos unos 150 cuerpos. Teníamos una pala, un azadón y un cepillo. Todo lo hacíamos con las manos, con las uñas, un día y otro día, hasta que terminábamos. Luego metíamos los restos en sacos. Es lo mejor y lo más difícil que he hecho en mi vida. Fue muy duro, tener una calavera en la mano y pensar que es de tu padre es terrible”. Esperanza puso un millón de pesetas de su bolsillo, sólo contaba con algunas ayudas de los familiares: “Por cada cuerpo que sacábamos teníamos que pagar 1.000 pesetas al Ministerio de Sanidad. El día que terminé sentí mucha felicidad y mucha tristeza, le pude decir a mi madre: ‘Ya está’, y lloramos las dos todo lo que nos dio la gana. Creo que he sido valiente. Y estoy muy orgullosa de haber hecho lo que hice”.

En 2 tumbas del cementerio nuevo de Palencia, descansan 117 de estas víctimas, con las correspondientes lápidas en las que están escritos sus nombres, y sus lugares de procedencia. En una piedra de mármol negro que preside el monumento está escrito “A los mártires de la guerra civil del 1936 al 1939 que lucharon por las libertades democráticas. Sus familiares”. Gracias a personas como Esperanza, una mujer de cuyo valor y coraje uno puede sentirse orgulloso, la figura, historia, testimonio y recuerdo de estos hombres, y mujeres, no han desaparecido del todo.

Documentos: La memoria de la represión de la guerra civil en Palencia (1936-1939) (Pablo García Colmenares). El País (Natalia Junquera). Conversaciones con mis Apellidos (Esperanza Pérez Zamora)

