Víctimas de los franquistas en 2 FOSAS en Albires (Izagre, León), 1936. La FOSA de los ESTUDIANTES

Los militares fascistas sublevados en 1936 controlaron buena parte de la provincia de León; se desató una desmedida represión violenta contra la sociedad Republicana. Entre los miles de desapariciones forzadas que tuvieron lugar en 1936, se hallan distintas fosas comunes en la localidad de Izagre, ubicada en el extremo sudeste leonés, junto a la carretera que une León y Valladolid, donde fueron arrojados los cadáveres de unos 40 represaliados. Hay 2 fosas comunes en Albires, en el municipio de Izagre, desde 1936. Fueron localizadas en septiembre de 2008, y exhumadas por la ARMH. La primera contiene los restos de 11 personas, y la segunda los restos de 2.

En las cercanías del arroyo de la Vega, en la carretera de Albires a Saelices de Mayorga (hoy denominada VA-932), en el tiempo en que en Izagre se estaba trabajando en las eras del pueblo, situadas a las cercanías del Arroyo de la Vega, gentes del pueblo que dormían en las eras a la intemperie a mediados de agosto, oyeron una serie de disparos en la madrugada a unos escasos 300 metros. A la mañana siguiente, un grupo de niños se acercaron al paraje conocido como la Vega, donde vieron los cuerpos inertes de 11 hombres, jóvenes y bien vestidos, excepto uno, con ropa de jornalero y botas de goma, probablemente un campesino. Los cadáveres fueron enterrados en una fosa allí mismo por vecinos del pueblo.

En la memoria popular, esta era conocida como la “fosa de los estudiantes”, ya que eran estudiantes de la facultad de Veterinaria y Magisterio de la Universidad de León, por aquel entonces, perteneciente a la Universidad de Oviedo. Fueron reconocidos por un joven de Izagre que cursaba estos estudios. Entre ellos podrían estar Hipólito Paniagua, José María Secundino Álvarez o Eleuterio Gutiérrez Corral, estudiantes de veterinaria. Habían sido sacados de la prisión de San Marcos y trasladados al lugar donde se cometió el asesinato. El silencio histórico que en León se ha dado sobre este acontecimiento se ha debido a que, aunque algunos de ellos estudiaran en León, otros eran naturales de localidades alejadas de esta capital, lo que habría ayudado a que tal hecho represivo hubiera pasado más o menos desapercibido o con poco impacto social en su momento.

A escasos metros de la anterior, La exhumación de otro enterramiento clandestino ha permitido localizar los restos de 2 varones, vecinos ambos de Villarroañe, Diómedes Francisco Blanco y Casimiro Ibán Santos de 24 ó 25 años, de los que se tenían noticias gracias a las declaraciones de familiares. En un primer momento se creía que ambos habían sido “sacados” de la prisión de San Marcos, y habían sido asesinados y arrojados, con otras víctimas también sacados de ese penal, a la Fosa de los Bañezanos, pero algunas fechas no concordaban. En realidad habían sido detenidos por falangistas a mediados de septiembre de 1936, trasladados hasta Albires y asesinados. Diomedes había sido detenido por la guardia civil, que lo fue a buscar a su casa, pero él estaba en el campo con las vacas y se lo llevaron desde allí. El motivo de la detención y asesinato de los 2 jóvenes de Villarroañe fue su asistencia, antes de la sublevación militar, a un entierro civil en el pueblo de Villaturiel, cabecera del Ayuntamiento, portando una bandera comunista.

Santiago Macías vicepresidente de la ARMH cuestiona la integridad de un país democrático que ha olvidado a miles de muertos en las cunetas: “..parece que la transición que se ha vendido como modélica ya no lo es tanto, que tiene algunas lagunas cuando hay miles de cuerpos escondidos en las cunetas, cuando hay miles de personas que quieren recuperarlos. De ahí puede venir esa oposición a las exhumaciones, para no reconocer que el modelo no era tan ideal..”

