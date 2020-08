CRÍMENES franquistas en Ceuta y el protectorado marroquí. Parte 2, Las Victimas

Viene de Parte 1, La Represión

Antonio López Sánchez-Prado, afiliado al Partido Comunista, alcalde de Ceuta y personaje muy emblemáticos en la ciudad, fue asesinado el 5 de septiembre de 1936. Sánchez-Prado hizo caso omiso a los avisos de amigos de que huyera, prefirió permanecer estoicamente en Ceuta. En 1938, los franquistas asesinaron a los 7 guardias municipales de la escolta de Sánchez-Prado.

En la tarde del 17 de julio, el comandante Ricardo de la Puente Bahamonde, primo hermano de franco y jefe de las fuerza aérea en Marruecos, junto al delegado del Gobierno en Ceuta en 1933, José Luis Bermúdez-Reyna de Madariaga, reputado capitán aviador, y otros 23 militares leales al Gobierno Republicano, plantaron cara a los sublevados defendiendo el aeródromo de Tetuán-Sania Ramel, en el Protectorado de Marruecos, pero tuvieron que rendirse. Bahamonde fue fusilado el 4 de agosto de 1936, y Bermúdez-Reyna el 15 de agosto siendo arrojado después a la fosa común de Ceuta.

José Gallardo, dueño de una casa de comidas, y el zapatero Alfonso Guerrero se encontraban sentados en la puerta de su establecimiento. Se presentaron unos legionarios, registraron el interior y no encontraron nada. Les preguntaron si habían realizado señales luminosas a un destructor Republicano, contestándoles que solo tenían luz de mariposa. Fueron detenidos sin cargos. El 21 de julio de 1936, mientras eran trasladados a la fortaleza del monte Hacho fueron asesinados a tiros en aplicación de la trágica Ley de Fuga.

Los militantes del PSOE Eduardo Morales Gallardo, de 16 años, delegado de la UGT en su barriada, y José Hernández López, de 30 se destacaron durante las elecciones de 1936. El 30 de julio 4 pistoleros falangistas fueron hacia ellos en plena calle, pero lograron huir. Cuando volvían confiados a sus casas, fueron detenidos. Siendo transportados a la prisión de García Aldave, los bajaron y mientras andaban hacia la prisión fueron tiroteados en la cabeza hasta morir.

El prestigioso capitán e interventor de la zona de Arcila, Cristobal de Lora Castañeda, masón, comprometido con la democracia y la libertad, fue detenido el 17 de julio, encarcelado en el Monte Hacho, asesinado por unos falangistas el 16 de agosto de 1936 y arrojado a la fosa común. Su esposa, Carmen Benaim, y sus 2 hijos, Diego de 18 meses y Antonia de 2 meses, crecieron cerca de una madre coraje nunca vencida ni por la adversidad ni por la venganza, que hizo revivir en ellos el bagaje humanista de su marido.

Un gran número de militares se opusieron al golpe. Un grupo de cabos y soldados de automovilismo de Ceuta difundieron octavillas entre sus compañeros, denunciando a sus jefes sublevados. A primeros de agosto de 1936 detuvieron a 23. En consejo de guerra, los inculpados declararon que habían jurado fidelidad a una bandera y a una Constitución. El 24 de agosto de 1936 fueron fusilados en los llanos del Tarajal los cabos Julián del Barrio San José y Secundino Valdés de la Puente, a los soldados Bautista Pascual, José Cortés Persiva, y al joven ceutí Manuel Sevilla García.

El soldado Bernabé Sánchez Jiménez, mostró ante sus superiores su desacuerdo con los sublevados: Fue fusilado el 26 de septiembre de 1936. En los llanos del Tarajal fue fusilado a los 4 días el sargento de Artillería Miguel Hernández Morales, y el 29 de octubre los soldados Marcelino López Escribano, también de Artillería, y Paciano Villar Pascuas. Los dos últimos militares ejecutados en Ceuta durante 1936 fueron los soldados Lidio Beamonte y el ceutí Antonio Bernabé Calvo, maestro nacional destinado en Málaga que se encontraba en la ciudad de vacaciones.

El estamento militar sufrió una gran represión, 87 víctimas, el mayor porcentaje entre la tropa, quienes al no estar conformes con sus jefes sublevados, intentaron oponerse, o desertar al Marruecos francés o a Tánger. Muchos militares estaban al margen de los planes del golpe y siguieron fieles al Gobierno no sólo por sentirse Republicanos, socialistas o comunistas, sino por no sublevarse contra un poder legalmente constituido y por haber jurado fidelidad a una bandera y a una Constitución. Fueron separados de sus puestos de mando, muchos destituidos de su vida militar, y los que corrieron peor suerte fusilados.

Documentos: El libro de Francisco Sánchez Montoya, “Guerra Civil y Represión en Ceuta”, y los artículos del mismo autor en Público y El Faro de Ceuta. Memoria Desparecidos (Juanjo Oliva). Listado de víctimas en Ceuta

Viva la República Española. Por el reconocimiento de los Soldados Republicanos Españoles, que sufrieron ejecuciones y exterminio tras su heroico combate contra el franquismo. En Europa se les honra por su lucha contra el nazismo, pero en España siguen olvidados, FIRMA Y COMPARTE AQUÍ