CRÍMENES franquistas en Ceuta y el protectorado marroquí. Parte 1, La Represión

El fulgurante éxito de la sublevación militar en el Protectorado, Ceuta y Melilla contra el gobierno legítimo de la República, supuso la inmediata y terrible represión contra los militares que no secundaron el golpe, y en especial contra los Republicanos. No pudo articularse ningún tipo de resistencia de las organizaciones obreras y Republicanas, máxime cuando tampoco pudieron ofrecerla las autoridades gubernativas y los militares leales a la República. En Ceuta y protectorado en Marruecos más que guerra hubo represión, no hubo combates ni operaciones militares.

La barbarie desencadenada fue intensa y extendida que no sólo la sufrieron los Republicanos, también sobre aquellos que eran simplemente más abiertos, incrédulos, destacados en empresas culturales y actividades públicas o simplemente aquellos denunciados por rencillas personales, odios y deudas. Las sacas comenzaron el 15 de agosto de 1936 con ejecuciones masivas sin juicio realizadas por patrullas de falangistas de Ceuta, y no terminaron hasta enero de 1937. Estas sacas se organizaron tras la publicación de la orden general de la comandancia militar de Ceuta creando la Guardia Cívica, Nacional de Ceuta: “Quedará claro y terminante quienes están con nosotros, con los verdaderos españoles, y quienes en contra. No hay más que dos caminos, o con nosotros, o contra nosotros”.

En Ceuta, al contrario que en otras poblaciones peninsulares, no existieron enterramientos de fusilados en descampados. Los fascistas asesinaron en Ceuta sin juicio previo o simulacro de juicio a 268 Republicanos, masones, socialistas, comunistas, cenetistas y militares, y 195 en el Protectorado Occidental de España en Marruecos, repartidos por la ciudad de Tetuán, en el campo de concentración “El Mogote” y en Larache. A menudo morían mientras eran transportados al pelotón de fusilamiento, o en las comisarías sin consignarse sus nombres. Otros murieron en las enfermerías como consecuencia de malos tratos o enfermedades sin cuidados. Otros quedaron internados en manicomios.

En la fosa común del cementerio de Santa Catalina de Ceuta fueron arrojados 156 asesinados. En redadas nocturnas, los falangistas obligaban a pequeños grupos a acompañarlos a la comisaría, excusa pata trasladar a las víctimas en camiones y realizar las ejecuciones. En esta siniestra rutina, tras los asesinatos, los cuerpos se amontonaban en el suelo del depósito de cadáveres de Santa Catalina. El responsable del cementerio se lo comunicaba al Juzgado militar, se enviaba un médico para que levantara acta con el número de cadáveres, causa del fallecimiento (consignando herida por arma de fuego, muchos eran después tachados), y sus nombres para su inscripción en el registro civil. Los falangistas no reparaban en hablar de sus crímenes en público.

Aunque en algunos casos los familiares conocieron su ejecución a escasas horas de producirse, no pudieron llegar a tiempo siendo arrojados los cuerpos junto a otros a la fosa común, tanto los fusilados tras consejo de guerra como los ejecutados en sacas, en mayor cantidad los extraídos de sus celdas de madrugada. Pasados unos años, algunos familiares construyeron pequeñas lápidas con sus nombres y algunos fueron sacando los restos de sus seres queridos y enterrándolos en un nicho gracias a que el conserje del cementerio, al registrarlos, indicaba claramente su posición.

Los procedimientos sumarísimos de urgencia se convirtieron en la única formula empleada por los tribunales para juzgar a los que no eran adictos al nuevo régimen. Con absoluta impunidad acusaron y condenaron de adhesión a la rebelión a los que precisamente habían defendido la legalidad constitucional. En agosto de 1936 la represión en Ceuta originó 73 víctimas, de las cuales sólo 7 se efectuaron tras consejos de guerra; el resto, 66, fueron debidas a las sacas de madrugada. En los 5 primeros meses hubo 128 ejecuciones. El número mayor de fusilados fueron los anarcosindicalistas, y por profesiones los militares, sobre todo en 1938. En 1937 se registraron 96 asesinatos y 41 en 1938.

En la actualidad hay un panteón sobre aquella fosa, con los nombres de los que allí reposan. Cada año, desde 2006, el día de los Difuntos se deposita una corona de flores en esa fosa común por parte de la Ciudad, la Delegación del Gobierno y la Comandancia Militar, rindiendo homenaje a quienes dieron sus vidas por la noble causa de la libertad y la democracia durante la II República.

Documentos: El libro de Francisco Sánchez Montoya, “Guerra Civil y Represión en Ceuta”, y los artículos del mismo autor en Público y El Faro de Ceuta. Memoria Desparecidos (Juanjo Oliva). Listado de víctimas en Ceuta

