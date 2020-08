Las TRES ROSAS SOCIALISTAS de Chimeneas (Granada), Concepción Salvatierra y sus hijas Nieves y Gregoria Caballero, FUSILADAS en 1937 por criminales franquistas

Cuando los fascistas tomaron Chimeneas (Granada), empezaron las detenciones. En el verano de 1936, casi todos los Republicanos de Chimeneas huyeron a Alhama, bajo control Republicano, entre ellos las 3 mujeres de la familia Caballero Salvatierra, reconocidos socialistas. Repartidos entre las localidades de Alhama y Vélez Málaga, en enero de 1937 la familia sufrió el primer revés; Juan Donaire, el marido de Nieves, la hija mayor, fue asesinado en la sierra de Cómpeta en circunstancias poco claras. Los franquistas acusaron a unos anarquistas de la FAI, querían robarle unos corderos. Sin embargo Concha, hermana de Nieves, siempre ha dudado de esta versión, de hecho el cadáver nunca apareció.

Pero lo peor estaba por venir. Cuando a primeros de 1937 las tropas de Queipo tomaron Málaga, el éxodo de Republicanos malagueños hacia el este acabó arrastrando a los Caballero Salvatierra. Es cuando las ‘3 rosas’ Concepción Salvatierra, de 60 años, y sus hijas Nieves, de 29, y Gregoria, de 19, regresaron a Chimeneas con 3 de los 4 críos de Nieves a mediados de febrero de 1937. La otra parte de la familia se trasladó a Caniles cuando se produjo la ‘Desbandá’ de Málaga. La mayor, Concha, de 8 años, se encontraba en el municipio de Vélez Málaga con su tía Elena y los 8 hijos de ésta, 2 de ellos se integrarían en el ejército Republicano. Concha ignoró hasta el final de la Guerra el trágico destino que le iba a arrebatar a casi toda la familia.

A Concepción, Nieves y Gregoria las estaban esperando en Chimeneas. Un grupo de falangistas las condujo a presidio. A la semana las subieron a un camión con otros vecinos del pueblo, y al que luego se subirían a culatazos algunos más, y las trasladaron a la cárcel de Granada. Allí, las 3 rosas y la pequeña Dolores estuvieron sólo la noche del 22 de febrero de 1937. A la mañana siguiente, al subir al camión para llevarlas a asesinar a la tapia del cementerio de Granada, Nieves aferró a Dolores, su pequeña de año y medio, pero a Nieves le arrebataron al bebé de los brazos, y fue recogido por vecinas de Chimeneas que se salvaron del ‘paseo’. Estas mujeres contaron que Dolores se aferró tanto a su madre que en las uñas de la niña apreciaron pequeños trozos de la piel de Nieves. Las 3 Rosas fueron fusiladas sin ningún motivo.

Los otros 2 niños, Juan y Gregorio, se quedaron en el pueblo mendigando por las calles, malviviendo en casa de la abuela paterna, ante la mirada despreciativa de los falangistas que campaban a sus anchas por el pueblo. Muchos años después Concha pudo contar: “No quiero revancha, ya no tiene sentido; pero no perdono y mi odio sigue intacto para quienes, sabiendo que ya habían matado a mi padre, denunciaron, detuvieron y fusilaron a mi abuela, mi madre y mi tía”. Cuando Ángeles Morcillo, celadora de la cárcel de Granada, se fijó en la pequeña Dolores en la celda de mujeres, pensó en su hermano y su esposa, que no podían tener hijos.

De esta forma, Antonio Morcillo y Carmen Ramos se hicieron cargo de la pequeña y de inmediato se desplazaron a Chimeneas para buscar y ‘adoptar’ al resto de sus hermanos. Consiguieron su propósito sólo a medias. Juan, con 6 años, fue recogido por el párroco de Cijuela que lo encontró arrancando esparto en un estado lamentable. Localizaron a Gregorio, de 3 años, y se lo llevaron junto a su hermana. Los nuevos ‘padres’ optaron por conservar la verdadera identidad de los niños y, terminada la Guerra, retomaron el contacto con su verdadera familia, ya de nuevo instalada en Chimeneas.

Documentos: Alhama.com ( Santiago Sevilla y Álvaro Calleja). El Independiente de Granada (Juan I. Pérez)

