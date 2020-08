El joven COMUNISTA FRANCISCO JAVIER VERDEJO LUCAS fue ASESINADO en 1976 por un disparo de un guardia civil, por escribir en una pared ‘PAN, TRABAJO Y LIBERTAD’

Francisco Javier Verdejo Luca, militante de la Joven Guardia Roja, tenía 19 años cuando pintaba en un muro ‘Pan, Trabajo y Libertad’ la noche del 13 de agosto de 1976. No pudo acabar la “T”, salió corriendo al avisarle sus camaradas de la presencia policial. Sus compañeros huyeron en varias direcciones ante el riesgo de ser detenidos por propaganda ilegal. La guardia civil dio el alto una vez, no las 3 reglamentarias. A Javier le disparó de frente el 2º agente, a unos 7 a 10 metros, entrando la bala por la garganta y saliendo por la región occipital, no por la espalda, como explicó el Gobierno Civil de Almería. Verdejo falleció sobre las 12 horas.

Una de las personas que acompañaron a Javier Verdejo en su última noche, testimonia que “..Cuando el camarada Javier estaba pintando, 2 de nosotros advertimos la presencia de los civiles. Nosotros gritamos: ¡Javier corre! Javier vio al guardia que se encontraba a su altura y salió corriendo hacia la playa. En un callejón próximo el otro guardia civil le dio el alto disparando al instante. No fue asesinado en la playa, no le dio tiempo a correr tanto. Si hubiera querido le podría haber cogido..”.

No hubo investigación oficial del trágico hecho, que fue catalogado como un accidente. Todavía ningún Juzgado de Almería ha esclarecido los hechos que ocurrieron aquella noche fatídica del día 13 de agosto. Se llegaron a recoger manchas de sangre y se enviaron a un laboratorio de Madrid sin que se supiera nunca más del tema. Adolfo Suárez nunca recibió a la comisión investigadora que había recogido muestras de sangre, pese a su petición de audiencia al presidente del Gobierno, estaba en marcha aquella “transición”.

Su padre, Guillermo Verdejo, era un prestigioso farmacéutico, personaje de la época franquista que llegó a ser alcalde de Almería. El funeral fue un acontecimiento excepcional en la Almería de 1976 al que acudió una multitud de personas. Hubo mucha tensión entre los familiares y los compañeros políticos de la víctima, cuando el féretro estaba casi dentro del coche fúnebre, la multitud se lo arrebató a la familia y lo llevó a hombros hasta el cementerio, que estaba tomado por la policía. Para los padres era un deshonor tener un hijo así. Había un cura obrero y no le dejaron leer una homilía.

Todos los años, la izquierda almeriense, sus compañeros y amigos, realizan un emotivo acto de homenaje rememorando la fecha de su muerte. Después de más de 40 años sin Javier Verdejo, nadie ha explicado aún qué pasó realmente, cómo murió, dónde exactamente, quién le disparó. No se detuvo a nadie, no hubo ningún proceso, jamás se supo qué agente acabó con su vida. El cineasta almeriense Antonio Sarmiento ha hablado con familiares, con compañeros de la víctima que estuvieron con él y con testigos de los hechos: “Era un chaval responsable, serio, con bastante capacidad analítica y muy comprometido con su sociedad, una persona combativa, luchadora y muy reivindicativo..”.

Javier Verdejo es la única persona a la que se le ha reconocido muerto en defensa de la Democracia y la Libertad por el Gobierno de España. Los hechos siguen sin esclarecerse, 44 años después su muerte permanece impune. Como reconocimiento a personas fallecidas en defensa de la democracia, el Estado ha concedido una compensación económica de 135.000 a la familia Verdejo por aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Se sigue exigiendo una investigación oficial que aclare los hechos y depure responsabilidades.

Documentos: Eldiario.es (Iñigo Mas). Diario de Almeria (José Ruiz Fernández)

