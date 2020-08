MATANZA franquista en Montilla (Córdoba). Parte 1, La REPRESIÓN

La sublevación militar triunfó rapidamente en Córdoba. La guardia civil comandada por el capitán Luis Canis Matute, tomó Montilla con facilidad. La violencia de los sublevados y la nula resistencia de los Republicanos, provocó la huida de miles de personas; los golpistas armados controlaron a los casi 20.000 habitantes de la localidad sin demasiados problemas. La localidad fue gobernada con mano de hierro durante y después de la contienda. Tras varios relevos, se hizo cargo de la comandancia rebelde el capitán de la guardia civil Luis Castro Samaniego (“Teniente Polvorilla”), que había dirigido la rebelión y la represión en Lucena.

En Montilla la sangre corría extrajudicialmente sin justificación. El yugo del bando de guerra permitió el “terror caliente”, detenciones masivas, torturas sistemáticas, ejecuciones irregulares en las tapias del cementerio, en caminos, campos. La mayoría de las víctimas cayó en los 3 primeros meses de la contienda, Republicanos, socialistas, afiliados a la Casa del Pueblo, militantes de las JSU, comunistas, cargos políticos y sindicales, funcionarios, espiritistas, defensores de la causa de los trabajadores, concejales…

La violencia fue una táctica ejercida por los sublevados desde el primer el primer día de la guerra. En Montilla, a la represión de los golpistas locales se añadió la de muchas y diferentes columnas militares que, a su paso por la localidad, se otorgaban el privilegio de colaborar en la necesaria labor de limpieza de los “elementos marxistas” y de los “rojos”. Los jefes golpistas ignoraron continua y calculadamente la represión mortal que ellos ejercían: Los juzgados se negaban a inscribir a los fusilados como tales, como mucho eran registrados como “hallado muerto”, “encuentro con la fuerza pública”, “ignorado su paradero”, “hemorragia interna”, “disparo de arma de fuego” o “con motivo del glorioso movimiento salvador de España”. A finales de los años cuarenta ya aparece la expresión “por aplicación del bando de guerra”.

Se hace imposible cuantificar la represión, establecer una relación aproximada de las víctimas. Francisco Moreno Gómez, sitúa la cifra total de asesinados en 200 personas, en su obra “El genocidio franquista en Córdoba”. Los “rojos” no valían nada vivos, pero menos contaban muertos. Todas las inhumaciones fueron ilegales, no aparece ningún ejecutado en los libros del cementerio de Montilla, ni en los registros civiles, la judicatura estaba en manos del nuevo régimen. La represión fue tan brutal que muchas familias no inscribían a sus deudos “rojos” por el temor a padecer la misma desgracia. Los registros no son fiables a la hora de estudiar detalles históricos o personales importantes de los fusilados, como el lugar de la defunción, la fecha o su oficio, que en muchas ocasiones se falseaba.

Cuando finalizó la guerra comenzaría un nuevo calvario para los derrotados. En Montilla, la venganza se cebó en las miles de personas que al triunfar la rebelión en la madrugada del 19 de julio habían escapado o se habían enrolado como combatientes en el Ejército republicano. Casi 20 montillanos fueron fusilados tras la guerra, y otros 9 forasteros cayeron inmolados en las tapias del cementerio. En las cárceles se amontonaban hombres de bastantes pueblos con graves carencias de higiene y salubridad. En la prisión del convento de San Luis, había internados, 646 reclusos, 239 eran de Montilla.

El trasporte de todos los detenidos de la prisión de Montilla a Córdoba capital en 1940 aumentó todavía más el sufrimiento. La mortalidad entre los internos fue extrema, sólo en el año 1941 fallecieron allí 502 personas debido a las pésimas condiciones de vida, las enfermedades y la alimentación escasa y deficiente, 6 montillanos murieron en estas prisiones.

Continúa en Parte 2, Las VÍCTIMAS

Documento Original de Arcángel Bedmar: Víctimas mortales de la represión en Montilla durante la guerra civil y la posguerra

