CRÍMENES franquistas en Jimena de la Frontera (Cádiz). Parte 1, La REPRESIÓN

En febrero de 1936, la candidatura del Frente Popular ganó en Jimena con el 60% de los votos, en los demás municipios campogibraltarenos lo hacía con el 80% y 90%, demostrando el rechazo popular al caciquismo. Juan March poseía 131 fincas en el término, la familia Furest Sánchez 53, y José Luis Robledo Crespo 43. La desigualdad social abusaba de la inmensa mayoría de la población, trabajadores del campo, carboneros y arrieros de la sierra. Muchos trabajadores adquirieron conciencia de su situación de miseria económica y cultural, y su pretensión de liberarse de la misma provocó una feroz represión por las poderosas fuerzas que habían mandado siempre y se alzaron contra la IIª República.

Como consecuencia del golpe militar del 18 de julio de 1936, los sublevados entraron arrasando en Jimena el 28 de septiembre de 1936. Muchos habían huido del pueblo previamente a la ocupación militar, en el otoño e invierno de 1936: Fue La “juía” de los pueblos campogibraltarenos por la costa con destino fundamental a la zona litoral malagueña ante el temor a los militares sublevados y sus mercenarios magrebíes. Más de 100 kilómetros andando, que generaron enfermedades y muertos, aparte de los asesinados por los bombardeos del crucero sublevado Cervera y por aviones controlados por el golpista y sanguinario Queipo de Llano. De Jimena salieron más de 4.000 personas, la mayoría mujeres, niños y ancianos.

El genocidio de la población, en su mayoría sin juicio alguno por el “delito” de haber estado afiliados a la CNT, aconteció a lo largo de 3 años de guerra, y durante una posguerra que nunca acababa, desconocida en la historia anterior. Fue una represión masiva e indiscriminada a todo lo que oliera a Republicanismo con un balance de víctimas descomunal. La relación de jimenatos fusilados alcanza la cifra de 98 personas, según el libro de José Manuel Algarbani “Y Jimena se vistió de negro”. A esta lista hay que sumarle otras 20 personas facilitadas por familiares de asesinados. El viejo cementerio de Jimena de la Frontera (Cádiz) alberga 70 cuerpos de represaliados Republicanos, hombres, mujeres y niños, muchos de los cuales cometieron el único delito de acudir a mítines o votar a partidos o sindicatos durante la II República. Los cuerpos ya encontrados llevan el sello en el tiempo de la represión: Cráneos aplastados, suelas encima de cráneos..

Los fusilamientos a manos de tropas franquistas en Jimena se produjeron en 3 oleadas de represión. La primera tuvo lugar entre septiembre y octubre de 1936, tras los primeros días de la toma de Jimena, los falangistas fusilaban por las noches. La 2ª se produjo en 1937, cuando regresaron muchos huidos a la carretera de Málaga, que habían confiado en la falsa promesa de Franco de no fusilar a quienes no hubieran cometido delitos de sangre. La última aconteció al final de la guerra, en 1939, cuando muchas personas regresaron del frente o de haber permanecido ocultos en el monte.

En todos los casos, el viejo cementerio de Jimena fue uno de los principales escenarios de la represión. En uno de los muros son visibles las marcas de los disparos del fusilamiento. Los subían andando, calle arriba desde la plaza del juzgado viejo hasta el castillo. En el pueblo se escuchaban los gritos de los represaliados por el camino. Algunos, antes de cruzar el arco del castillo, se negaban a seguir y eran asesinados allí mismo.

La generación que sufrió cuanto sucedió y sobrevivió, lo ocultó conscientemente a sus descendientes por el tremendo miedo y pavor a la represión implacable que ejercía la Dictadura. No quería, para la salvaguarda de las vidas de sus descendientes, que conocieran las barbaridades que ocurrieron. La dictadura de franco no levantó en 1948 la persecución implacable a quienes consideraba desafectos al Régimen. Tampoco “la jambre” que aún persistía en Jimena y que gran parte del vecindario se quitaba a base de tagarninas de día y de noche cocidas con agua del Regüé, cuando las setas de los hongos aún no formaban parte de la rica gastronomía local por temor a envenenarse.

