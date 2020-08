Daniel Bonilla Aguilar, maestro REPUBLICANO de Bascuñuelos (Burgos), detenido por los franquistas en Septiembre de 1936, ASESINADO y DESAPARECIDO

El magisterio era el símbolo del compromiso de la República por la extensión de la educación y la cultura. La violencia genocida franquista se cebó en los trabajadores de la enseñanza, el enemigo más peligroso era el pensamiento y la cultura. En Bascuñuelos, una pequeña aldea del Valle de Tobalina ejerció de maestro interino Daniel Bonilla Aguilar. Cuando abrió la escuela el 2 de septiembre de 1936, fue detenido por los falangistas y a pesar de ser asesinado, continua oficialmente desaparecido desde esa fecha. Al maestro Daniel Bonilla, se le tramitó expediente de depuración en 1937, ¡en el que en el colmo del cinismo se le citaba a declarar, llevaba muerto casi 8 meses!, que concluyó con su inhabilitación.

Se generó un impreso lleno de preguntas en el anverso y en el reverso de un folio que fue contestado por el párroco, el comandante del puesto más cercano de la Guardia Civil, el alcalde del municipio y, el alcalde pedáneo: ¿En qué relaciones estaba el maestro con las autoridades? ¿Se mezcló en asuntos de obreros o del campo? ¿Estaba afiliado a algún partido del Frente Popular? ¿Y a la Masonería, a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza o a alguna otra entidad parecida? Se preguntaba si cantó con los niños la Internacional, si celebraba la fiesta del crucifijo, si hacía propaganda izquierdista, si enseñaba doctrina cristiana, si hacía propaganda política fuera de la escuela.

Los informes son unánimes en conceptuarle izquierdista, irreligioso y afiliado a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE-UGT). El párroco, Daniel Garmillo afirmó que su conducta no era digna de un maestro. En cuanto a lo religioso dejaba mucho que desear, no entraba en la iglesia. En lo político y social era sospechoso, tenía significación izquierdista, no le consta que trabajó en las elecciones, pero tenía relaciones con maestros izquierdistas.

La Guardia Civil certificó que el maestro abrió la escuela a primeros de septiembre, siendo detenido el día 2 por sus ideales comunistas. En la escuela hacía una labor totalmente comunista por lo que merece mal concepto y peligrosa su actuación. Edilberto Escribano, acalde de Tobalina dijo que tenía buenas relaciones con las autoridades y con el vecindario, y que no se mezclaba en asuntos de obreros. Su conducta era digna de un maestro y no tenía descrédito. Abandonó sus deberes religiosos. Tenía significación izquierdista, trabajó en las elecciones por la parte Radical Socialista. No hizo propaganda izquierdista en la escuela, “se dice” que dio algún mitin.

Documentos: Las Merindades en la memoria

