Aunque la mona se vista de seda, mona se queda

Cuando franquistas, derechistas, y sus socios, lacayos y seguidores agitan histéricamente lo que ellos llaman la bandera rojigualda, no quieren recordar que esa bandera borbónica-franquista fue ensuciada criminalmente por los mismos franquistas, metiendo en España a 30.000 nazis y 70.000 fascistas equipados con enorme cantidad de letal aviación, armamento, artillería, 10.000 portugueses, y miles de sicarios y delincuentes, 50.000 moros, tabores de regulares, 40.000 legionarios mercenarios. Todos estos extranjeros vinieron a matar Republicanos Españoles en número que se acerca al cuarto de millón.

La operación franquista de mercenaría se pagó durante los años de la 2ª guerra mundial, enviando trenes con equipos y alimentos a las tropas nazis, mientras las clases populares en España se morían literalmente de hambre. Los franquistas usaron esa bandera como estandarte, en cientos de miles de actividades criminales de muy largo alcance contra ciudadanos de una República Legítima, una población de valientes paisanos españoles que les aguantaron 3 años. Fueron los franquistas quienes afrentaron, agraviaron, ultrajaron gravemente la bandera borbónica-rojigualda, asociándola con la nazi, el mal absoluto, los peores asesinos de la historia de Europa y del mundo. Es absolutamente comprensible que tantos españoles se sientan gravemente resentidos y recelen con desagrado de esa bandera.

El cambio de escudo no cambia nada, sea con la galllina, o con los símbolos borbónicos, corona y flor de lys francesa, la bandera franquista-borbónica está irreversiblemente manchada con la sangre de cientos de víctimas Republicanas, asesinadas, exterminadas, forzosamente olvidadas, por los fascistas defensores de esa bandera. Poco importa que se le llame la borbónica, la franquista o la del “forzado e ilegítimo régimen del 78“, es siempre la misma, y ya vemos en lo que está quedando después de aquella desgraciada “transición“, y en lo que están convirtiendo este país esa cuadrilla de franquistas y sus socios, traidores y felones, enemigos de nuestra auténtica patria Española.

La bandera borbónica fue la elección de un borbón, no del pueblo español, para dar a conocer el estandarte de sus barcos en el mar, nunca fue una bandera de origen popular. borbones y sus lacayos se empeñaron en importar símbolos extranjeros para representar a España, cuando nuestra patria tiene muchísimos símbolos propios desde épocas históricas, remotas, somos un país muy antiguo y no nos hace falta utilizar símbolos foráneos, los tenemos a decenas de miles, gran parte de ellos de origen auténticamente popular. El más representativo de todos es la bandera Tricolor de la II República Española, que ya fue propuesta durante la I República, el traidor Pavía no permitió que se materializara como habría ocurrido sin duda, si no hubiera forzado el golpe de estado contra aquella República Legítima.

Por mucho que los franquistas la agiten horteramente en los balcones, su bandera es la de unos traidores, felones y criminales. Lo que sucedió fue una matanza criminal, los hechos que sucedieron no pueden negarse, no pueden cambiarse, los asesinatos se cometieron, por mucho que los entierren los Republicanos no los olvidarán nunca. No solo es una vergüenza, es un desprecio a la patria de tantos Españoles Republicanos que lucharon por la libertad y la democracia, y es imposible jugar a la trilería de cambiar un escudo por otro, los Españoles no se dejan engañar. Al contrario el comportamiento indecente y hampón de los borbones, marca el tiempo para que la monarquía deje la jefatura del Estado, el tiempo para que los corruptos, mentirosos, inútiles borbones se vayan, es tiempo de la vuelta de la República, de izar nuestra bandera Tricolor, símbolo de España, de una constitución Republicana, Democrática, Antifascista, Tricolor, Representativa, Laica, Ejemplar.

Viva la República Española. Por el reconocimiento de los Soldados Republicanos Españoles, que sufrieron ejecuciones y exterminio tras su heroico combate contra el franquismo. En Europa se les honra por su lucha contra el nazismo, pero en España siguen olvidados, FIRMA Y COMPARTE AQUÍ