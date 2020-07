Personalidades REPUBLICANAS ASESINADAS por los franquistas en Navarra

Los fascistas asesinaron a varios fundadores y directivos del Osasuna. El alcalde de Lizarra Fortunato Aguirre Luquin (PNV), apresado el 18 de julio por los sublevados por informar a las autoridades Republicanas de la inminente sublevación militar. El vecino de Pamplona Natalio Cayuela Medina que intento parar el golpe de Mola, fue encerrado en la prisión de Pamplona y después asesinado en la corraliza bardenera de Valcaldera. El pamplonica Eladio Zilbeti Azparren, comprometido con la lucha por la libertad, y que fue quien propuso el nombre de Osasuna (“Salud” en euskera). Igualmente Ramón Bengaray Zabalza, de Garralda, creador de Izquierda Republicana de Navarra.

El general Miguel Núñez de Prado y el comandante Francisco León cometieron el delito de no unirse a los sublevados y defender la legalidad Republicana. Encarcelados por los franquistas en el fuerte de San Cristóbal (Pamplona) fueron rápidamente fusilados. Fue Mola quien dió la orden de asesinato.

En 1937 los franquistas en 1937 asesinaron y enterrados en una fosa común en Ibero (Navarra), a los socialistas Gregorio Angulo y José Roa. En junio de 2017 fueron exhumados y trasladados al cementerio de Pamplona, donde fueron inhumados el uno junto al otro

Los empresarios católicos Joaquín Lizarraga Martínez de Bujanda, y sus 2 hijos Sabino e Iñaki, fueron también asesinados por los franquistas en Alsasua y Olazagutía en 1936, y sus cadáveres arrojados a la sima de Otsoportillo por su apoyo al nacionalismo vasco. Joaquín Lizarraga era hombre práctico y realista, humanitario, abierto generosamente a las reivindicaciones obreristas, según testimonio de todo el pueblo de Alsasua, en línea con las corrientes católico-sociales

En 1936, elementos franquistas fusilaron a 3 jeltzales de Ituren, Navarra. El médico Pedro Gorostidi Imaz fue encarcelado en Bera el 26 de agosto. Y allí también el día 31 el depositario municipal, Miguel Hualde Gorosterrazu, y el joven Juan Bautista Iriarte Azpíroz. El 28 de septiembre, los 3 iturendarras, a expensas de la comandancia militar del Bidasoa, fueron fusilados cerca del puente de Lesaka.

Fueron asesinados los alcaldes o ex alcaldes de Allo, Eusebio Gainza Íñigo (IR); Azagra, Francisco Castro Berisa (PSOE); Cárcar, Lucio Gutiérrez Hernández (UGT); Falces, Eduardo Biurrun Napal (PSOE); Lodosa, Luis Martínez Echavarri (AI); Mendavia, Dionisio Salcedo Sádaba (UGT); San Adrián, Daniel Munilla Cristóbal (UGT) y Sartaguda, Eustaquio Mangado Urbiola (UGT). Entre los 33 asesinados de Tafalla hubo 3 concejales: Saturio García Zaratiegui, Pedro Martinena Intxauspe y Cipriano Sola Ozcariz, todos del PSOE. Entre los 45 asesinados de Olite, los concejales Juan García Lacalle, Salvador Eraso Azcárate y Julio Pérez García, los 3 de UGT. Igualmente asesinados los alcaldes de Murillo el Cuende, Jesús Ederra Aranguren (PNV); Pitillas, Antonio Cabrero Santamaría (UGT); Santacara, José María Sanz de Acedo Echávarri (UGT); Villafranca, Agustín Arana Aranda (ex-alcalde, IR).

Entre los 303 asesinados de Pamplona, hubo 6 concejales o ex concejales de la ciudad, Florencio Alfaro Zabalegui (IR), Corpus Dorronsoro Arteta (PSOE), Victorino García Enciso (IR), Mariano Sáez Morilla (PSOE) e Ignacio Sampedro Chocolonea (PSOE); o el dirigente socialista Tiburcio Osácar. También fueron asesinados el alcaldes de Araquil, Silverio Astiz Lakunza (UGT) y el ex alcalde de Alsasua, Antonio Goicoechea Otegui (IR). De los 65 asesinados de Tudela, 7 eran miembros de la corporación municipal: el alcalde Domingo Burgaleta Pérez de Laborda (IR) y los concejales Aquiles Cuadra de Miguel (IR), ex alcalde, Francisco Jaraba Grima (PSOE), Joaquín Meler Mur (UGT), Juan Navarro Anguiano (PSOE), Eugenio Tutor Lozano (PSOE) y Francisco Ucar Liñán (IR).

De los 45 asesinados en Sangüesa, el alcalde Isaac Indurain Oronoz (IR). También asesinados los alcaldes de Aibar, Javier Iziz Ribera (IR); Aoiz, Aurelio León Inda (IR); Yesa, Santos Orduña Les (UGT), y los concejales Mariano García Ilazorza, Miguel Iriarte Gallues y Vicente Zozaya Belio; Buñuel, Alfonso Marquina Vicente (UGT); Cadreita, Emilio Sánchez Jiménez (UGT) y el ex-alcalde Benito Burgaleta Pérez; Caparroso, Juan Bozal Uriz (IR); Cascante, José Eleuterio Romano Ullate (IR); Castejón, Valentín Plaza Martín (PSOE); Corella, Antonio Moreno López, Fitero, Jacinto Yanguas Fernández, Valtierra, Moisés Bobadilla Navaz (IR) y Cintruénigo, el ex-alcalde Victoriano Navascués Chivite (IR).

Documentos: Wikipedia. CTXT (Paloma Aguilar)

