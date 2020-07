MATILDE MORILLO SÁNCHEZ maestra de la REPÚBLICA Española, ASESINADA y DESAPARECIDA por los franquistas en Castuera (Badajoz) en 1939

Matilde Morillo Sánchez era maestra de escuela, natural y vecina de Castuera (Badajoz). Estaba casada con el líder socialista Antonio Navas Lora y tenía 3 hijas. La información proporcionada por su nieta Aurora Navas Morillo es clave para conocer los acontecimientos. Matilde Morillo era maestra en Daimiel (Ciudad Real) el curso 1938-39. Cuando Daimiel fue ocupada por las tropas rebeldes, Matilde fue destituida. Su marido, que estaba en el frente con el Ejército Republicano, le propuso que marchara con él. Tenía la esperanza de llegar a Valencia y allí embarcar para Francia; la guerra estaba ya perdida.

En un principio Matilde dudó, pensó en llevar solamente a su hija pequeña de 7 meses. Finalmente, pudo más el amor a sus otras hijas, a sus ancianos padres y a sus desvalidas hermanas, y decidió no seguir a su esposo. Así se separaron para siempre. Sin temor, pues excepto el padre nadie en la familia militaba en un partido político, madre e hijas volvieron a Castuera. Eran los últimos días de marzo de 1939. Un vagón de tren de mercancías, muchas personas apretujadas, el tren moviéndose bruscamente, hedor a ganado, suciedad y excrementos, calor y olor humano, el viento frío de la noche. Después, la llegada a Castuera, mucha gente, gritos estridentes, empujones, desconcierto.

En la estación esperaban un grupo numeroso de falangistas y 2 mujeres que identificaron a Matilde; se la llevaron en un camión. Nada importaron los ruegos y llantos de la familia. Aurora encontró una mano a la que asirse, era la 1ª vez que sentía miedo, un miedo que le acompañó toda su vida. Después, la penosa marcha hacia el lejano pueblo, andando, Aurora agarrada a la falda de una mujer que ocupaba sus brazos con hatos de ropa. ¿Su abuela, una de sus tías?: “Aquella larga caminata hacia lo desconocido, mi afán de agarrarme a alguien que me guiara es el fiel reflejo de lo que ha sido mi vida. Y, aunque no me diera cuenta entonces, allí, en la estación, empecé a perder a mi madre”.

Las casas de la familia habían sido requisadas, la familia se disgregó y marchó a casas de parientes que tuvieron el corazón y la valentía de acogerlos. Aunque Matilde fue liberada provisionalmente, la noche del 7 de mayo de 1939 fueron a buscarla a las 12 de la noche. Matilde amamantaba a la niña, la puso en los brazos de mi abuela, se quitó el reloj de pulsera y lo entregó a su hermana diciéndole: “Quiero que se lo entreguéis a mis hijas como recuerdo”. Salió de aquella casa custodiada por aquellos hombres. Dos de sus hermanas la siguieron hasta la Casa Consistorial, donde estaba la cárcel. Allí, escondidas detrás de la iglesia, observaron cómo Matilde era conducida al piso alto y vejada. A la mañana siguiente, la madre de Matilde fue con la hijita pequeña en brazos y nadie pudo darle razones de su paradero.

El 8 de mayo de 1939 los franquistas la habían sacada de la prisión y la asesinaron. Tenía 31 años. Desde entonces sigue desaparecida. Entre los papeles conservados de la cárcel no figura nada. Primero en silencio, luego abiertamente, la familia sigue buscándola. El padre de Matilde murió 4 días después de aquella trágica noche, clamando el nombre de su desgraciada hija. Tampoco se sabe donde lo enterraron porque no dejaron salir a su mujer ni a sus hijas.

Previamente los franquistas habían iniciado en abril un expediente procesal en Daimiel. El escarnio de la “Justicia de Franco” queda patente por el juez militar, que revisando las condenas en 1946 no vio motivos de enjuiciamiento en los interrogatorios y denuncias que expresaban las diligencias. Tres años más tarde de su asesinato hubo una nueva aparición en el libro de defunciones del registro civil, donde aparece inscrita el 28 de enero de 1942 bajo datos totalmente falsos: La fecha de defunción, “marzo de 1939” y causa de muerte “acciones de guerra, extramuros de esta Villa”. Al crimen es necesario sumarle el agravante de su sistemático intento de ocultación oficial

La familia guardó el secreto de lo ocurrido durante años para proteger a las hijas, sufriendo en silencio, soledad y miseria, pero sin abandonarlas. Lo que ocurrió con Matilde Morillo Sánchez da cuenta del ambiente prolongado de “revancha” existente tras la guerra. La manera con que se ensañaron con ella muestra el grado de “crueldad” y represalia. Su delito fue haber sido una mujer “distinta” que se había labrado una carrera profesional como maestra cursillista, y que además se había casado con el Republicano Antonio Navas Lora, jefe de correos en Castuera, “entusiasta luchador de Badajoz”.

