FÉLIX TORRES TORRES, alcalde REPUBLICANO de Hoz (Burgos), FUSILADO por los franquistas en 1936, y enterrado en Valdenoceda

Félix Torres Torres nació, residía y era alcalde de Hoz, un pueblo situado apenas a 20 kilómetros de Valdenoceda. Era agricultor, estaba casado con Anunciación Sainz que era de Manzanedo cerca de Villarcayo. El matrimonio tenía 5 hijos, el menor de 2 años, y la mayor, Estrella, de 9. Félix Torres es el único valdivielsano que aparece en la Lista de Fallecidos de la Agrupación de Familiares de Presos de Valdenoceda. Jokin Garmilla pudo hablar con Estrella, la entrevista se emitió en Radio Valdivielso. El testimonio de Estrella resulta desgarrador y la memoria de aquella niña de 9 años es realmente emotiva. Estrella pone los pelos de punta, su testimonio se graba para siempre en nuestra memoria:

Una maestra y un maestro estaban siempre cizañando contra el alcalde. Aunque los informes que sobre Félix contaba la gente del pueblo eran buenos, los franquistas fueron a buscarle a su casa, y le devolvieron con una paliza de espanto, dejándole la espalda como una “una sopa en vino”. Volvió a casa con la espalda completamente herida, con tintadas de sangre de los palos que los fascistas le atizaron. La madre de Estrella estuvo cuidándolo, durante días curándole las heridas.

Pasadas unos días, era la fiesta del pueblo, San Cornelio, y volvieron a aparecer, Estrella cree que eran soldados o falangistas. Preguntaron por Félix para llevárselo. Anunciación le dijo a Félix que se se cambiara el traje de los domingos que ya tenía vestido, no iba a ir a la fiesta. Sacaron a Félix de su casa delante de su mujer y sus hijos y se lo llevaron, era el 16 de septiembre de 1936. “Un hombre bueno”, como lo define su hija Estrella. “No hay derecho a hacer lo que hicieron”. A Félix le dió tiempo a decir “adiós” a su familia. Estrella se desespera pensando que su padre podía haber huido por la ventana, pero no lo hizo pensando que como nada había hecho no se atreverían a matarle.

Además se llevaron a otros 2 vecinos, a los 3 les dijeron que cogiesen todo su dinero que les llevaban de excursión: Les mataron. Fueron “paseados” al “pasar cerca de Cereceda, en el puente de la Horadada del municipio de Oña. Estrella y su familia no tuvieron la oportunidad de saber que le había pasado, no supieron con certeza que había muerto, dijeron que a los 3 los habían tirado al río después de asesinarlos. Hasta muchos años después no supieron donde podía estar enterrado.

Parece que después de fusilarle, enterraron a Félix en Valdenoceda el 20 de septiembre de 1936, su nombre y apellidos aparecen en el listado de la placa de enterrados en el cementerio del penal de Valdenoceda. Sin embargo Félix Torres no murió allí, cuando él falleció no existía la prisión, fue abierta en 1938, 2 años después de su muerte. Según consta en su partida de defunción del registro, murió “como consecuencia del movimiento nazional”. La Agrupación cree que Félix Torres fue conducido a Valdenoceda y asesinado en el pueblo el 20 de septiembre, siendo después enterrado en el cementerio viejo. Siempre quedará en nuestra memoria.

Después de los asesinatos, los criminales volvieron a la casa de su viuda, Anunciación, y requisaron todo lo que quisieron, herramientas, comida, otras propiedades. A la familia les quedó una vida durísima, trabajo , mala alimentación, poco descanso limitado, penurias y carencias. Estrella lo repite. “¿Porqué ocurrió? No hay derecho a hacer lo que hicieron”.

Documentos: Ivoox (Jokin Garmilla). Exhumación Valdenoceda. Las Merindades en la memoria

