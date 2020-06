Casi 20 REPUBLICANOS fueron FUSILADOS y ARROJADOS a FOSAS franquistas en Villafranca del Campo (Teruel)

Los autores de las detenciones y los fusilamientos eran miembros de la guardia civil y grupos falangistas. La actuación de estos fue particularmente destacada en pueblos como Calamocha, donde fueron los encargados de detener a elementos izquierdistas por las casas y recogerlos en un camión. Muchos fueron trasladados desde sus domicilios a los Pozos de Caudé, pero otros acabaron sus días en localidades cercanas. Por ejemplo, varios vecinos de Calamocha fueron llevados al término municipal de Singra y muchos, de Caminreal a Fuentes Claras.

La fosa común de Villafranca del Campo se localiza en el interior de su cementerio. Seguiría existiendo a decir de algunos informantes consultados, si bien no esta señalizada de ningún modo y sería imposible encontrarla de no mediar las indicaciones de terceras personas. La fosa se correspondería con una gran losa de cemento desnudo existente en medio del camposanto, si bien existen ciertas dudas al respecto porque aunque la historia de la masacre es bien conocida en el lugar, los testigos presenciales que enterraron los cuerpos ya han muerto y sus hijos desconocen el punto exacto.

La fosa contendría los cuerpos de entre 15 y 20 personas asesinadas en una única matanza. Todos ellos habían permanecido detenidos durante unas horas, la tarde del 9 de septiembre, encarcelados en el depósito municipal de Villafranca y después fueron cargados a un camión con la excusa de su traslado a Teruel. En realidad, la desgracia fue que ninguno llegó a la capital provincial. Ninguno de ellos pasaría del cementerio del pueblo, donde todos fueron fusilados contra las tapias exteriores del recinto y enterrados en una fosa común en el cementerio de Villafranca del campo.

Entre las víctimas podemos contar a los vecinos de Monreal del Campo Benjamín y Victoriano Górriz Bau, Miguel López Allueva y Abundio Moreno Tortajada, o a los vecinos de Calamocha Enrique Alpeñés Layunta, Narciso Formas Salvador y José Lázaro Capitán. También habrían muerto en aquella ocasión Manuel Marcos Esteban Labán, de Fuentes Claras, una vecina de Torremocha del Campo y los vecinos de Bueña Clemente Ruiz, su hijo Ramón Ruiz Cebrián y el suegro de éste último, Aniceto Rubio, entre otros que no se conocen.

Por lo que respecta a la propia Villafranca de Campo, los sublevados asesinaron en Bueña a Antonio Manuel Sebastián Fortea, pero no existe constancia documental de más asesinatos, lo cual no quiere decir que no se produjeran. Con posterioridad a la guerra fueron exhumados los cadáveres del vecino de Monreal del Campo Benjamín Gorriz Bau y del secretario del Juzgado de Calamocha.

Documentos: SIPCA. En Recuerdo de Todas las Víctimas. Y el libro, El Pasado Oculto: Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Julián Casanova, Ángela Cenarro, Julita Cifuentes, Mª Pilar Maluenda, Mª Pilar Salomón

