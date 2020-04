SALVAJISMO y REPRESIÓN franquista en El Remolino (Iznájar, Cordoba) en 1936

El Remolino era en 1936 una pedanía, de las 22 del municipio de Iznájar (Córdoba), con unos 300 habitantes. Días después de la sublevación fascista, llegaron un camión de Rute y otro de Iznájar con falangistas y guardias civiles disparando contra la población, y prendiendo fuego a las casas de Blas Alarcón, de Miguel “El Zopo” y de Cristóbal Montero. Continuaron la incursiones los días siguientes, disparando e incendiando indiscriminadamente. Quemaron muchas otras casas, entre ellas la de Diego Ayora Sánchez (al que fusilaron en Córdoba en 1937), donde se encontraba el Centro Socialista.

El 12 de septiembre un mensajero trajo la noticia de que las tropas fascistas avanzaban hacia Antequera. Los hombres jóvenes del Remolino se reunieron y la mayoría acordaron encaminarse hacia Málaga para alistarse en el ejército Republicano. Algunos que no estaban afiliados a ningún partido político ni organización obrera o sindical, y no habían hecho nada a nadie, pensaban que no tenían nada que temer, por lo que decidieron quedarse. Dos días después, los falangistas y la guardia civil de Rute y de Iznájar fusilaron a todos los que encontraron.

– Francisco Guerrero llevaba varios años jubilado, había sido guarda de campo. Lo detuvieron en su casa, en presencia de su mujer, su nuera y unas vecinas. Lo sacaron a empujones y a unos 200 metros lo fusilaron y le cortaron los testículos y las orejas. Se encuentra enterrado junto a un olivo de la misma vertiente. Los franquistas no permitieron que los familiares pudieran enterrarlo, así que su hijo Francisco tuvo que quemarlo con gasolina, y solo pudo sepultarle 8 o 9 días después.

– Francisco Aguilera Ramírez, de 36 años, casado, 4 hijos, agricultor, vivía con sus padres. Fue detenido cuando faenaba en el cortijo de Las Lobas. Un tiro en la frente acabó con su vida. Junto al cadáver estaba el sombrero con el agujero de la bala. Está enterrado muy cerca del lugar de donde fue asesinado, detrás de la casa de Las Lobas, entre un olivo y una higuera.

– Juan Pacheco Pacheco, apodado “Harina”, estaba casado y tenía 3 hijos. Había sido guarda de campo. Lo detuvieron en su casa y lo fusilaron en La Loma. Se encuentra enterrado en la vertiente de los olivos de la finca de La Cacería.

– Igual triste suerte corrieron Diego Rey Martos, 41 años, casado con 5 hijos, y su hermano Antonio, 43 años, viudo con 4 hijos, su casa había sido quemada. Los 2 hermanos se encontraban con sus respectivos hijos mayores, de 14 y 16 años, faenando en la era, en La Colada del cortijo del Membrillar. Detenidos por una patrulla, se los llevaron a dar un “paseo”. Cuando iban por el cortijo del Hoyo, los hijos vieron cómo los maltrataban, escucharon 3 tiros, cuando llegaron se encontraron los cadáveres, que estuvieron descomponiéndose una semana al sol, hasta que otra partida de franquistas permitió sepultarlos.

– La guardia civil y los falangistas detuvieron a los agricultores Antonio Hinojosa Pacheco “Talego” (sobrino de “Harina”), que tenía a su mujer embarazada, a Antonio Conde Grande “Sol y Moscas”, viudo y con 2 hijas, y a José Ojeda, soltero. Los trasladaron al camino de la fábrica, y a su paso por el barrio de Los Cortijillos 2 hijos de “La Viuda”, Francisco y Manuel, vieron cómo les pegaban con los fusiles. Junto a la casa incendiada de Diego Ayora, fusilaron a los 3, aunque José Ojeda consiguió escapar entre los olivos con un tiro en la mandíbula. A los otros 2 los remataron.

– Antonio Montero, casado y con 2 hijos, vivía en el cerro de Las Lobas. Unos días después de la sublevación fascista fue a comprar tabaco junto a Juan Tejero y Mariano Ojeda a la pedanía de Las Huertas de la Granja. Ninguno de los 3 regresó jamás. Los falangistas de Rute se los llevaron y nunca se supo dónde habían sido fusilados.

– Francisco Sánchez Guerrero (casado con Patricia Arrebola, con la que tenía 3 hijos), vivía en el arroyo de La Gata. Lo asesinaron en una finca próxima.

– Juan Higinio, esposo de Mercedes (hija del fusilado Antonio Conde), también desapareció; un falangista llamado Maroto tuvo la osadía de decirle a Mercedes que él mismo lo había matado.

Un porcentaje altísimo de víctimas mortales de la violencia franquista, como podemos ver en Iznájar y en otras muchas localidades, nunca se llegaron a inscribir en los registros civiles debido a las trabas burocráticas, al miedo de las familias o a que estas emigraban de la localidad. Los partidarios de “no remover el pasado” deberían reflexionar sobre el enorme daño que causa al conocimiento histórico el “olvido” de las cuestiones relativas a la investigación de la violencia durante la guerra civil y la posguerra.

Documento original de Antonio Montilla Cordón en Peatones de la Historia del Baix Llobregat. Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, 2006, pp. 229-235)

