Los hermanos PETRA, TOMASA y ANTONIO MIGUEL TENA NIETO, y el marido de Tomasa, PEDRO ANTONIO TENA MARTÍN, ASESINADOS por los franquistas en 1939 y 1940

Dña Petra Tena Nieto, nacida en Villanueva de la Serena, Badajoz, el 11 de enero de 1915. Desaparecida al entrar las tropas fascistas en Villanueva de la Serena en julio de 1938, fusilada el 23 de marzo de 1939 a la edad de 24 años, embarazada de una criatura, y enterrada en la fosa sita en el Cementerio nuevo del término municipal de Villanueva de la Serena, donde según testimonios se encuentran sus restos. No nos consta matrimonio ni sucesión alguna. Tampoco consta su defunción en el Registro civil de Villanueva de la Serena, ni en ninguno de los libros de investigación histórica a los que he tenido acceso.

Petra Tena Nieto fue secuestrada por las fuerzas de orden del ejército franquista en Villanueva de la Serena. En la Familia Tena Nieto todos sus miembros fueron encarcelados, sólo quedó fuera de la cárcel Juana Tena Nieto, mi difunta madre, con 15 años. Después perdonaron la vida a mi abuela, Juana Nieto Romero y a dos tías maternas: Manuela Tena Nieto y Antonia Tena Nieto.

Según explicación oral de la familia, sacaron a Petra junto a su hermana Tomasa el mismo día de la cárcel de Villanueva para fusilarlas juntas. Por eso, la fecha de defunción para la familia es la misma que la de Tomasa, según consta en el libro de Jacinta Gallardo “La guerra civil en la Serena” página 240. Mi madre, hermana de la fusilada, estuvo con ella en la cárcel de Villanueva hasta que le raparon el pelo y se la llevaron en un camión para fusilarla. Luego al inicio de la democracia supimos por otra hermana suya, Antonia, que su cuerpo se encontraba en esta fosa. A un hermano de Petra, Antonio Miguel, también lo fusilaron en el Cementerio de Badajoz el 4 de febrero de 1940, así como al marido de Tomasa, Pedro Antonio Tena Martín, en Villanueva el 26 de febrero de 1939.

Mi fallecida abuela Juana Nieto Romero y mi madre su hija Juana Tena Nieto, realizaron gestiones para poderlas salvar pero no lo consiguieron. Alguna vez lo explicaron pero no con detalle, por el terror en el que vivieron. Lo único que nos dijeron que hizo fue representar una obra de teatro en Villanueva, durante la República, donde se expresaban las situaciones de injusticia existentes antes de la República. No nos consta por tradición oral que pertenecieran a ningún sindicato u organización política.

Yo, Agustina Merino Tena, en el mes de diciembre del año 2008 he hecho una comparecencia en el Registro Civil de mi localidad, Esplugues de Llobregat, Barcelona, adjuntando su partida literal de nacimiento y su negativa de defunción, para proceder a registrar su desaparición y fusilamiento. El expediente se encuentra en la Fiscalía de Sant Feliu de Llobregat, desde donde irá al Registro de Villanueva según me han indicado.

Yo Tina Merino Tena sobrina por línea materna, soy su descendiente familiar más cercana pues ella fue fusilada sin sucesión que sepamos. Si alguien tiene o puede darnos más información al respecto puede dirigirse al correo siguiente: tinamerino@hotmail.com o a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura de la que soy socia.

Documentos: Todos los Nombres. Fichero Petra Tena Nieto

