En 1936 el TERRORISMO franquista ARRASÓ Utrera, más de 400 REPUBLICANOS ASESINADOS

El 25 de julio de 1936, los militares rebeldes tomaron Utrera desencadenando una ola de represión que sumó 424 ejecutados. Hubo 272 asesinados por bando de guerra. Otros murieron tras torturas y castigo físico extremo. Muchas mujeres pasaron por las purgas, rapas, paseos públicos humillantes, y algunas fueron asesinadas. El pánico producido por la masacre, impuso un silencio que ha durado hasta la actualidad. Especialmente sentido fue el asesinato de un maestro muy querido y considerado en su pueblo, José María Infante Franco, que incluso había sido alcalde de Utrera entre 1931-1934.

Gran número de personas fueron conducidas a la fábrica “La Utrerana” donde fueron fusiladas al momento. Los cuerpos quedaron tirados para aterrorizar a la población, los fascistas no permitieron que nadie se acercara a los cadáveres. Algunos cayeron cerca las cunetas que conectan el municipio. Otros muchos fueron llevados al cementerio, colocaban a la gente en fila en las tapias, los fusilaban, la gravilla se llenaba de sangre, empujaban otra fila de víctimas y continuaban los fusilamientos. Los muertos eran arrojados a fosas comunes del cementerio.

María Dolores Valle Núñez es presidenta de la ARMH utrerana y nieta de un ejecutado: José Valle González. “Mi abuelo era jornalero, de la CNT. Tenía unos 40 años”. A Juan fueron a buscarlo a su casa, no estaba, había salido del pueblo para ayudar a un familiar, y cuando regresó, quedó informado por su mujer. Juan fue al cuartel de la guardia civil “porque nunca había hecho nada malo”. No regresó así que su mujer acudió a la cárcel, y también la detuvieron. Ana María Soriano Vargas, también con 40 años, quedó presa durante meses. El 19 de Octubre Juan fue “sacado”, lo llevaron a las tapias y a tiros acabaron con su vida para arrojarlo después a la fosa.

Uno de los casos más penosos fue el de Carmen Luna Alcázar, anarcosindicalista y Republicana. Fue vejada por los falangistas, que la pasearon por el pueblo atada a la cola de un caballo, colgado un letrero que decía «La Luna», rapada la mitad de su cuero cabelludo, la otra mitad con trenzas tricolores Republicanas. El 18 de septiembre fue asesinada en las tapias del Cementerio. Su marido Francisco, también encarcelado, recibió enormes palizas.

Rosario, cuenta la penosa historia de su padre, Modesto Gordón Muñoz, extremeño, de Izquierda Republicana. Tenía una excelente sastrería que funcionaba muy bien, y compartía beneficios con los empleados, era un hombre generoso y solidario. Esto le creó envidias. El 2 de Agosto fueron a buscarle a su casa, le metieron en un camión con otros detenidos y lo llevaron a la tapia del cementerio donde lo fusilaron, dejándolo tirado “como un perro” dice su hija.

Juan Varcácel Delgado era alcalde de Utrera, zapatero, de izquierdas, masón y miembro del Partido Republicano Federal. El 27 de julio, un fascista del pueblo le disparó 2 tiros por la espalda cuando Juan entraba en su casa. Pocos días después asesinaron a sus hijos Jose Mª y Jesús. El mayor, Manolo, fue encarcelado en Sevilla al terminar la guerra y fue fusilado en 1941. Su hija fue purgada, rapada, paseada por las calles y desnudada en la cárcel.

Los tíos de Concepción Ordóñez Camacho eran los hermanos José y Enrique Camacho Garrido. Concha busca a los vástagos ejecutados de su abuela “porque la conocí llorando y se murió con 94 años llorando a sus hijos. A mí no me da miedo decirlo”, insiste Concha en referencia a uno de los verdugos, “El volantes, el cabecilla de toda la banda. que luego requisó una calera, un horno para calcinar la piedra caliza que tenía uno de mis tíos”. Los hermanos Camacho acabaron en la cárcel. Y luego en la fosa. Paseados. Muertos a tiros.

A Manuela Díaz los fascistas le mataron a su abuelo, Antonio Morón Carrión, con 59 años. “Los que fueron a por él eran conocidos de la familia, dijeron: ‘no os preocupéis que vamos a hacerle unas preguntas y ya está’. Y no fue así. Lo peor es el silencio vivido”, dice. Silencio y olvido obligado por el miedo que los franquistas incrustaron en el alma de los familiares de las víctimas: Lo cuenta Consolación, sobrina de Jose Diego Barroso Rodríguez: “Mi padre, Manuel, siguió a la comitiva asesina y vio cómo fusilaban a su hermano, tenía 30 años”. Recuerda las palabras de su padre: “no hables de ese tema, no preguntes que perdemos todos”. Y continúa “Un día me dieron una caja cerrada 70 años, tenía 3 fotos de mi tío, lo único que conservamos de él”.

Porque a todos se los llevaron un día “y ya no lo vimos más”, arranca una frase repetida por todos los descendientes de quienes un día fueron asesinados por los sublevados. La expresión define el drama de las víctimas del franquismo: La imposibilidad de cerrar el duelo, de aparcar el dolor y dar paso al recuerdo.

Documentos: El Correo Web (Vicente Córdoba). Juan Miguel Baquero (El diario.es, 1 y 2). UtreraWeb. Y el libro de José Díaz Arriaza y Javier Castejón Fernández, “Utrera 1936, Sublevación Fascista y Represión“.

