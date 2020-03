JOSÉ PRIETO MARTÍN, camionero, REPUBLICANO, secuestrado y ASESINADO por sicarios falangistas en Villasbuenas de Gata (Cáceres) en 1936

José Prieto Martín, hijo de Juan y Juana, labradores, nació en Robleda (Salamanca) en 1907. Estudió mecánica en Ciudad Rodrigo y compró un camión con el que transportaba mercancías entre el sur de su provincia y el norte de Extremadura. Con 24 años se casó con Esperanza Gallego Gil, con la que tuvo 3 hijos: José, Julio y Leonor. Cuando estalló la guerra, Esperanza estaba embarazada del 4º, Juan. La camioneta era una seña de identidad, que motivaba el sobrenombre de “Camionetu” para su propietario. La rebelión militar contra el gobierno Republicano introdujo una deriva nefasta, la camioneta, que se convirtió en objeto de deseo para los adversarios de José Prieto.

Los denunciantes derechistas y los responsables fascistas lo acusaron de de “comunista”, de haber colaborado en los desplazamientos de los obreros de la Casa del Pueblo en la primavera de 1936, y en el conato de oposición al Movimiento mediante un corte de carretera en el puente de Vadocarros (19/07/36). La camioneta fue requisada y su dueño desapareció del pueblo en agosto de aquel verano sangriento.

Ahora ya se sabe que, después de una probable detención en algún local carcelario, fue ejecutado extrajudicialmente por una patrulla de falangistas y secuaces, y enterrado en una de las fosas de Los Romeros, a las afueras de Villasbuenas de Gata, a unos 20 kilómetros de Robleda. Según informe oficial, “desapareció de su domicilio el día 14 de agosto de 1936, habiendo aparecido muerto en el término de Robleda, sitio de “Arroyo de los Alisos” el día 6 de septiembre siguiente, a consecuencia de heridas de arma de fuego, ignorándose si la muerte fue casual o sobrevino en lucha con la fuerza pública, dado el estado revolucionario en que se encontraba la Nación en aquel entonces”. Otros testimonios proponen como fecha del asesinato, el 28-29 de septiembre de 1936.

El juez de instrucción, Julio del Corral, jefe local de Falange, reconoció en junio de 1937 que la orden de eliminación la había dado él mismo. Declaró “haber dado órdenes de fusilamiento de los 3 vecinos del pueblo, José Benito (por Mateos), José Prieto y Juan Mateos Carballo, los cuales cumpliendo lo ordenado por el que declara fueron fusilados por 2 falangistas a quienes dio la citada orden y que la cumplimentaron”. Según testimonios diversos, sus verdugos habrían practicado actos de barbarie.

Sus familiares supieron de su asesinato en Villasbuenas de Gata, porque en aquellos momentos de terror y confusión alguien de Villasbuenas llegó hasta la casa de la familia y entregó a la viuda algunos objetos personales, un reloj y una cartera y le dijo: “no te preocupes, José está en Villasbuenas”. Y esa es toda la información que tuvo la familia hasta 2008, fecha en la que Esperanza y José, el primogénito, ya habían fallecido.

En ese año comenzaron a realizarse las primeras búsquedas de represaliados en Villasbuenas de Gata. Una familiar lejana, (A. Samaniego Calvo) decidió romper su prolongado silencio e informar dónde estaba enterrado “el Camionetu”. Esto permitió el hallazgo, la exhumación e identificación de los restos mortales de José Prieto Martín y de Eduardo Gutiérrez Roncero (presidente de la Sociedad Obrera), que yacían en una de las fosas sitas en en un olivar del paraje de “Los Romeros”, a la derecha de la carretera de La Fatela a Villasbuenas de Gata, ayudando a esclarecer la historia final de este hombre, y a disipar la amnesia a su alrededor. Los restos de José Prieto fueron enterrados en el panteón familiar del cementerio de Robleda (2014).

La amnesia es un trastorno de la memoria, una enfermedad por la cual los recuerdos no pueden ser evocados y el pasado no existe. España lleva muchos años enferma de amnesia. Poco a poco se va curando, recordando sucesos de otra época que fueron borrados deliberadamente por aquellos que no querían perder su estatus. La memoria es selectiva y suelen elaborarla quienes más ganan con ella. Innumerables actos y monumentos a la memoria de los caídos por dios y por la patria, que sólo fueron de un bando. A los del otro, dios les abandonó y se quedaron sin patria. Por ello, y por la seguridad y confianza que dan el tiempo y la estabilidad democrática son muchos los que quieren por fin recordar y dejar paso a nuevos tiempos, ya con las heridas cerradas.

Documentos: Memoria Republicana (1: Eva Mateos Prieto, bisnieta de represaliado, y 2). SalamancaRTValdía (Ángel Iglesias Ovejero, 1 y 2). Ciudad Rodrigo.net (Ángel Iglesias Ovejero)

Viva la República Española. Por el reconocimiento de los Soldados Republicanos Españoles, que sufrieron ejecuciones y exterminio tras su heroico combate contra el franquismo. En Europa se les honra por su lucha contra el nazismo, pero en España siguen olvidados, FIRMA Y COMPARTE AQUÍ