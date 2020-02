franquismo y nazismo, la misma cosa es. Parte 2, La materialización del nazismo en el franquismo

Viene de Parte 1, Los orígenes nazis del franquismo

El franquismo fue una dictadura desde el principio hasta el final, con rasgos y tentaciones fascistas y nazis que nunca se quedaron en meras palabras o en altisonantes proclamaciones ideológicas. La dictadura franquista fue un proyecto político e ideológico colectivo de anulación de la democracia, de la lucha de clases y de desarrollo de un sistema político-institucional de gran utilidad para sectores sociales concretos. Durante la postguerra, se materializó la “victoria sangrienta” de la dictadura franquista.

El programa represivo franquista fue de enorme envergadura. La aplicación de tácticas nazis durante la guerra se puso de manifiesto cuando miles de personas fueron víctimas de ejecuciones sumarias, fueron paseadas o se les aplicó la ley de fugas antes de que empezaran a funcionar los consejos de guerra, siguiendo directrices directas del cuartel general de franco en Burgos “que instaban a llevar a cabo lo que no admitía demora”.

Hubo muchas similitudes en los métodos represivos del nazismo y el franquismo, que durante la guerra cometió mas de 150.000 asesinatos, hay más de 100.000 desaparecidos. Los caídos en los paredones durante la posguerra pudieron ser 40.000; 300.000 presos en 1940; 507.000 detenidos emplazados en 188 campos de concentración; 90.000 integrantes de batallones de trabajadores; al menos 400.000 exiliados; hambre como instrumento represivo, violaciones y humillación de las mujeres usando el rapado y el aceite de ricino; 30.000 menores robados y desaparecidos; represión económica para arruinar a los vencidos mediante apropiación indebida de propiedades y bienes, sanciones, multas; represión ideológica y laboral, etc.

En las cárceles se torturaba y de ellas se salía para el paredón, pero también servían para la represión ideológica asumida por la Iglesia católica. Se obligaba al bautizo de los niños, se controlaba a las familias, se promovía el trabajo esclavo al exterior para obras públicas y privadas; y se promovió el robo de niños con la cobertura legal desde 1940 que impedía la presencia de niños con más de tres años con sus madres y desde 1941, que facilitaba el cambio de nombre de los menores.

Lo de las criaturas en las cárceles era sencillamente inhumano. Carmen Riera contó que “en la cárcel guipuzcoana de Saturrarán, en 10 días murieron más de 30 niños, entre ellos mi hija. Me llevaron su cajita a la celda unas monjas que trajeron unas flores y no paraban de decir que era un angelito que adoraba a Dios, hasta que no pude más y las eché de allí. Y me pasé toda la noche sentada en el suelo junto a la caja de mi niña”. En aquella cárcel vasca murieron 120 mujeres y 57 niños.

Se aplicaba a los presos una “dieta hipocalórica de 800 calorías, a sabiendas de que con menos de 1.200 no se puede sobrevivir”, lo que produjo una elevada mortandad en las grandes cárceles. Hubo 900 reclusos muertos por hambre en la prisión de Sevilla, 660 en la isla pontevedresa de San Simón (reservada para los ancianos) o 756 en una cárcel de Córdoba atestada con 3.500 presos, lo que supone una mortandad del 20% de la población. “Los detenidos encarcelados tras el fin de la guerra cerca de sus pueblos de origen eran alimentados por sus familias, pero después del alejamiento la distancia lo impedía”.

La “conexión nazi” de la estrategia concentracionaria franquista se aprecia también en el uso del clima como instrumento represivo, ya que los presos del sur fueron trasladados a cárceles del norte, donde el frío hacía estragos, y viceversa con los represaliados del norte a cárceles del sur. “En Burgos, con el frío ya tenemos bastante”, decían los presos políticos andaluces, sobre todo en 1941, que fue el año de mayor mortandad en las cárceles españolas y que coincidió también con el de la gran mortalidad en Mauthausen, el campo de exterminio nazi donde murieron miles de Republicanos españoles, así con el campo de las mujeres de Ravensbrück. Igualmente los traslados de presos en trenes borregueros cerrados sin comer ni beber en varios días o la ausencia de médicos, aunque la coordinación general sí que estaba en manos de médicos como los doctores Mengele en Auschwitz o Vallejo-Nágera como director de los servicios psiquiátricos en España, con sus crueles experimentos médicos.

En su libro, “La victoria sangrienta”, Francisco Moreno explica como los franquistas desplegaron una operación represiva en abril y mayo de 1939 a cargo del Servicio de Información de la Policía Militar (SIPM). También acusa a la Legión de protagonizar terribles asesinatos en aquella “primavera negra” del 39. Mataron a gente a torturas en Villanueva de Córdoba, apalearon a muchos en Belalcázar y Cardeña, al padre del Veneno, legendario maqui cordobés, le echaron aceite hirviendo en los oídos”.

Documentos: Archivos de Historia (Manuel de Moya Martínez). La Marea (Toni Martínez). Agencia para la Libertad (Francisco Moreno Gómez). La Vanguardia (Eduardo Martín de Pozuelo). El diario.es (Salvador Martínez Mas)

